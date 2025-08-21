"심카드 없이 인터넷 된다"…신용카드 크기 스마트폰 화제

신용카드 크기 인공지능(AI) 스마트폰이 등장해 화제가 되고 있다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

현재 이 제품은 클라우드 펀딩 플랫폼 킥스타터 캠페인에 소개돼 당초 목표 금액의 200배 이상의 기금을 모은 상태다.

이 제품은 중국 오디오 회사 아이코(iKKO)가 내놓은 ‘마인드원 프로(MindOne Pro)’라는 스마트폰이다. 이 안드로이드폰은 다양한 AI 기능에 무료 인터넷 접속, 듀얼 운영체제(OS)를 갖췄다. 가격은 365달러(약 50만원)로 저렴한 편이다.

이 스마트폰은 4.02인치 AMOLED 디스플레이와 플립업 카메라를 탑재했다. (영상=아이코)

크기는 86x72mm, 두께 8.9mm의 초소형으로 손바닥이나 작은 주머니에 쏙 들어간다. 선명한 4.02인치 AMOLED 디스플레이에 회전식 5천만 화소 소니 카메라를 탑재한 안드로이드15 스마트폰이다.

이 스마트폰의 가장 큰 특징은 듀얼 OS를 갖췄다는 점이다. 마인드원 프로는 일반적인 모바일 앱과 서비스를 제공하는 안드로이드 OS와 번역, 필사, 음성-텍스트 변환, 요약 기능 등의 작업을 위한 자체 맞춤형 AI OS를 모두 갖췄다.

또, 눈에 띄는 기능은 심(SIM) 카드 없이 인터넷을 지원한다는 점이다. 맞춤형 가상 심 시스템 ‘노바링크’를 갖춰 60개국 이상에서 심 카드 없이도 인터넷을 사용할 수 있다. 이는 많은 나라에서 전용 심을 사용하거나 와이파이 연결, 현지 요금제에 가입하지 않고도 구글 지도 등을 자유롭게 사용할 수 있다는 것을 의미한다.

5천만 화소 단일 카메라 렌즈는 기기 본체와 밀착돼 있다. 셀카 촬영을 할 때는 위로 들어올려 사용하면 된다. 작은 화면을 통해 키보드를 사용하는 것이 불편한 사용자라면 키보드가 탑재된 확장 케이스를 추가로 구매할 수 있다.

배터리 수명과 실제 로밍 편의성을 위해 5G 대신 4G+ 연결을 지원하며 배터리 용량은 2천200mAh로 최대 16시간의 영상 촬영이 가능하다. 확장 케이스를 사용할 경우 배터리 용량이 500mAh 더 늘어난다. 색상은 ▲제트 블랙 ▲펄 화이트 ▲스카이 블루 ▲블러시 핑크 4개로 제공된다.

해당 매체는 이 제품은 삼성이나 애플 제품과 경쟁하는 휴대폰이 아니라고 전하며 여행가, 창작자, 컴팩트한 스마트한 도구를 원하는 사람들에게 대안을 제공할 수 있다고 평했다.