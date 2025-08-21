페라리, 첫 6기통 하이브리드 승부수…6억원대 '296 스페치알레' 출시

"50마력의 증가, 60㎏의 경량화, 20%의 공력 성능 향상을 통해 공공도로에서 다른 어떠한 차량보다도 여러분께 주행의 짜릿함을 전달할 수 있는 최고의 페라리 모델이 될 것입니다."

이상욱 페라리 FME(극동 및 중동 지역) 세일즈 총괄은 21일 반포 전시장에서 6기통(V6) 플러그인하이브리드(PHEV) 스페셜 모델 '296 스페치알레'를 출시하는 자리에서 이 같이 밝혔다.

페라리의 스페셜 모델 시리즈는 기존 라인업의 베를리네타(쿠페) 혹은 스파이더(오픈톱) 모델을 기반으로, 성능·경량화·공기역학·디자인을 극한까지 끌어올려 퍼포먼스와 드라이빙 감성의 새로운 기준을 제시하도록 설계된 차량이다.

페라리 296 스페치알레

대표적인 스페셜 모델로는 챌린지 스트라달레, 430 스쿠데리아, 458 스페치알레, 488 피스타 등이 있으며, 이번에 국내 출시된 296 스페치알레는 296 GTB를 기반으로 개발됐다.

김광철 FMK 대표이사는 "지난해 12기통 12칠린드리가 페라리의 전통과 장인정신을 보여줬다면 오늘 296 스페치알레는 운전의 시기를 새롭게 정의한다"며 "기존 296 GTB가 운전의 재미를 재정리했다면 스페치알레는 더 직관적이고 본능적인 주행을 선사한다"고 말했다.

296 스페치알레는 기존 296 GTB의 우아함을 유지하면서도 주행성능을 극대화해 '주행의 짜릿함'에 있어서 새로운 기준을 제시하기 위해 탄생한 모델이다.

페라리 296 스페치알레

이를 위해 296 GTB 대비 출력은 50마력 증가해 총 880마력을 발휘한다. 이는 내연기관과 전기모터 모두를 개선해 얻은 성과다.

또한 탄소섬유, 티타늄 등 레이싱에서 검증된 경량 소재들을 광범위하게 적용해 중량을 무려 60㎏이나 줄였다. 이를 통해 드라이빙 감성과 직결되는 중량 대 출력비가 후륜구동 모델 중 최고 수준인 1.60을 기록했다. 아울러 공기역학 솔루션을 적용함으로써 296 GTB에 비해 다운포스는 20% 증가했다.

296 스페치알레 엔진은 2023~2025 시즌 르망 24시 내구 레이스에서 3년 연속으로 우승한 499P와 포뮬러 원에서 거둔 성과로부터 영감을 받아 설계됐다. 페라리의 첫 6기통 하이브리드 엔진으로 700마력의 V6 엔진과 180마력의 전기모터로 구성돼 총 880마력을 발휘한다.

왼쪽부터 순서대로 프란체스코 스카르다오니 람보르기니 아태총괄, 페데리코 포스키니 CMO, 스테판 윙켈만 회장 겸 CEO

신차 개발에는 296 GT3(GT 클래스 출전용 레이싱카) 및 296 챌린지(페라리 원메이크 챔피언십의 9번째 모델이자 최초의 6기통 차량)의 공기역학 솔루션도 적극 반영됐다. 후면부에는 FXX-K(하이퍼카)와 296 챌린지에서 영감을 받은 사이드 윙과 새로운 액티브 스포일러가 적용했다.

페라리는 296 스페치알레를 한정 모델로 판매한다. 국내 판매 가격은 6억3천만원대이며 고객 인도는 내년부터다. 페라리 관계자는 "이미 판매는 진행되고 있으며 정확한 시기는 내년 중으로 예상한다"고 말했다.

한편 국내 슈퍼카 시장에서 페라리는 하이브리드로 람보르기니와 경쟁하고 있다. 카이즈유데이터연구소와 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 페라리와 림보르기니는 매년 판매량 경쟁 선상에 있다. 지난해 페라리는 373대를 팔았다. 람보르기니는 488대를 팔아 앞선 바 있다.

올해는 1월부터 7월까지 페라리 209대, 람보르기니는 263대로 집계됐다. 람보르기니가 올해 3월 PHEV 모델 '테메라리오'를 공개한 뒤, 페라리도 296 스페치알레를 출시하면서 본격적인 슈퍼카 하이브리드 경쟁이 시작될 것으로 전망된다. 페라리는 오는 10월 첫 전기차도 공개할 예정이다.