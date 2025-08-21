"사람 대신 AI 통역사"…플리토, 베트남 혁신 행사서 42개 언어 지원

플리토가 글로벌 행사에 참여해 인공지능(AI) 기술로 42개 언어 동시통역을 지원한다.

플리토는 21~22일 베트남 호치민에서 열리는 '이노엑스 2025'에 공식 파트너로 참여해 AI 동시통역 솔루션을 제공한다고 21일 밝혔다. 이번 행사에는 한국과 베트남을 포함한 글로벌 기업·기관이 자리한다.

행사에서 플리토는 주요 무대인 '이노베이션 스테이지'와 '트랜스포메이션 스테이지' 모든 세션에서 실시간 통역을 지원한다. 연사 발표는 영어와 베트남어를 포함해 최대 42개 언어로 번역돼 대형 스크린과 개별 디바이스에서 확인할 수 있다.

베트남 호치민에서 열리고 있는 이노엑스 2025 행사에서 연사와 청중이 라이브 트랜스레이션을 통해 다국어로 소통하고 있다. (사진=플리토)

행사 첫날에는 강동한 플리토 최고기술책임자(CTO)가 특별 세션을 통해 현지 기관과 기업 관계자에게 AI 언어 데이터 기술과 글로벌 활용 사례를 소개한다. 이를 통해 현지 파트너와의 네트워크를 넓히고 기술 협력 기회를 모색할 예정이다.

이번 행사에 사용되는 '라이브 트랜스레이션'은 최근 우르두어와 싱할라어, 타밀어, 크메르어, 라오스어 등 5개 언어를 새롭게 추가했다. 이로써 지원 언어는 총 42개로 확대돼 다양한 산업과 지역에 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

플리토는 정보통신산업진흥원의 지원을 받아 한국 공동관에 참가해 AI 통번역 기술을 직접 시연한다. 현장에서는 다국어 양방향 솔루션 '챗 트랜스레이션 엔터프라이즈'를 선보이고 현지 투자자, 바이어와 비즈니스 미팅을 진행한다.

이정수 플리토 대표는 "베트남 최대 혁신 기술 박람회인 이노엑스에서 통번역 파트너로 우리 AI 동시통역 기술을 선보일 수 있어 뜻깊다"며 "이번 솔루션 제공을 계기로 아시아 신흥 시장에서의 협력 네트워크를 넓히고 현지 기업과의 파트너십을 강화해 글로벌 사업 확장에 한층 속도를 높이겠다"고 밝혔다.