쿠콘, 실시간 가상자산·결제망 연결 현실화…스테이블코인 시대 겨냥

쿠콘이 결제망과 가상자산 거래소 간의 연동을 지원하며 간편하고 안정적인 디지털 금융 서비스 확산에 앞장선다.

쿠콘은 다우데이타와 코빗 간 가상자산 연계 결제 서비스에 출금이체 인프라를 제공한다고 21일 밝혔다.

이번 협업을 통해 다우데이타와 가상자산 거래소 코빗은 비트코인·이더리움 등 주요 가상자산을 기존 결제망과 연동한 새로운 결제 서비스를 구축했다. 이를 통해 코빗 이용자는 자신이 보유한 가상자산을 매도해 얻은 금액으로 일반 가맹점에서 실시간 결제할 수 있게 됐다.

쿠콘이 다우데이타와 코빗 간 가상자산 결제 서비스에 실시간 출금이체 인프라를 제공한다. (사진=쿠콘)

이 과정에서 쿠콘은 코빗 고객이 가상자산을 매도하면 가상자산 지갑과 연동된 고객 계좌에서 결제 금액을 출금해 결제대행사인 다우데이타로 실시간 이체하고 해당 금액이 결제에 사용될 수 있도록 지원한다.

거래소와 결제망을 연결하는 금융 브릿지로서 자금 흐름이 원활하게 이뤄지도록 기술적 기반을 제공한 것이다. 해당 서비스는 이달 말 정식 출시될 예정이다.

쿠콘의 출금이체 서비스는 물품 대금이나 정기 서비스 이용료 등 각종 수납 대금을 실시간으로 대량 처리할 수 있는 금융 부가가치 통신망(VAN) 솔루션이다. 고객 계좌 출금부터 기업 계좌 입금까지 원스톱으로 진행할 수 있다.

특히 인터넷 은행을 포함한 국내 모든 은행과 증권사 계좌를 한 번에 연결할 수 있어 기업의 금융기관별 개별 연계 부담을 크게 완화했다.

쿠콘은 현재 당근페이·카카오페이·토스 등 주요 핀테크 서비스에 펌뱅킹 API와 인증 API 등 핵심 인프라를 공급하고 있다. 또 국내 90여 개 은행·카드사·증권사와 실시간 전용망으로 연결된 안정적인 금융망을 기반으로 ▲출금이체 ▲간편결제 ▲가상계좌 ▲ATM 입출금 ▲예금주 조회 등 다양한 페이먼트 서비스를 제공 중이다.

업계에서는 쿠콘이 장기간 구축해 온 API 역량이 향후 스테이블코인 도입 확산과 함께 중요한 경쟁력이 될 것으로 보고 있다. 디지털 결제 시장이 빠르게 성장하면서 플랫폼 간 데이터 연동과 거래 처리량이 크게 늘어날 것으로 예상되는 가운데 쿠콘은 안정적이고 확장성 높은 솔루션으로 시장 내 입지를 한층 강화할 방침이다.

김종현 쿠콘 대표는 "이번 다우데이타와 코빗의 가상자산 연계 결제 서비스에 쿠콘의 출금이체 서비스가 활용된 것은 우리가 구축해 온 안정적인 금융 네트워크의 가치를 입증하는 사례"라며 "가상자산과 기존 금융 시스템을 안전하게 연결하는 브릿지 역할을 통해 디지털 결제의 새로운 패러다임을 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "향후 스테이블코인 도입과 디지털 자산 생태계 확산에 대비해 더욱 혁신적이고 안정적인 결제 인프라를 지속적으로 개발해 나갈 것"이라며 "국내 디지털 금융 혁신의 핵심 인프라 기업으로서 역할을 한층 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.