레벨 인피니트, 승리의 여신: 니케 X 바이오하자드 협업 확정

레벨 인피니트는 시프트업이 개발한 건슈팅 RPG ‘승리의 여신: 니케’와 캡콤의 대표 서바이벌 호러 게임 ‘바이오하자드’ 시리즈의 콜라보레이션(협업)을 확정했다고 21일 밝혔다.

‘바이오하자드’ 시리즈는 다양한 무기와 아이템을 활용해 절체절명의 상황에서 탈출하는 서바이벌 호러 게임 시리즈로, 1996년 첫 출시 이후 25년이 넘은 현재까지도 전 세계에서 높은 지지를 받고 있다.

레벨 인피니트는 독일 쾰른에서 개최된 게임스컴 기간 중 진행된 ‘인투 더 인피니트: 레벨 인피니트 쇼케이스 2025’에서 이번 콜라보레이션 소식을 발표하고, 두 게임의 세계관이 교차하는 티저 영상을 선보였다.

티저 영상은 폐허가 된 도시에서 기도를 올리는 정체불명의 교단의 모습과 ‘승리의 여신: 니케’의 ‘폴리’가 피투성이 손에 붙잡히는 충격적인 장면을 담아내 섬뜩한 전율을 선사했다는 게 회사 측의 설명이다.

특히 영상 말미에는 ‘바이오하자드’ 시리즈의 대표 주인공 중 한 명인 ‘질 발렌타인’이 모습을 드러내며 앞으로 과연 또 어떤 인기 캐릭터들이 등장할지 기대감을 높였다.

콜라보레이션 업데이트 일자는 추후 공개 예정이다.