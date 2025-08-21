7월 FOMC 회의록 공개 이후 가상자산 반등…파월 연설 긴장감은 여전

7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개 이후 가상자산 시장이 소폭 반등했다. 최근 1주일간 금리 완화 지연 우려로 큰 폭 하락했던 흐름이 다소 진정된 모습이다. 다만 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 긴장감은 여전히 시장에 남아있다.

21일 오전 비트코인 거래 가격은 11만 4천83달러를 기록, 24시간 전에 비해 약 1% 상승했다. 일주일 사이 7.3% 하락한 수치지만 FOMC 회의록 공개 이후 하락세가 다소 진정되는 분위기다.

이더리움은 4천314달러로 일주일 간 9.4% 떨어진 시세를 하루만에 5.3% 회복했다. XRP, 바이낸스코인, 솔라나, 도지코인 역시 모두 반등세를 보였다.

이날 공개된 것은 7월 29일과 30일 FOMC 회의록이다. 회의록에 따르면 연준은 물가 둔화 속도가 불확실하다는 점을 강조하며 관세 부담이 소비자 물가로 전가될 경우 인플레이션 압력이 다시 높아질 수 있다고 지적했다. 고용과 경기 둔화 조짐이 감지되는 상황이지만 다수 위원들은 성급한 완화보다 신중한 접근이 필요하다는 쪽에 무게를 실었다.

회의록 공개 전까지는 9월 금리 인하가 미뤄질 수 있다는 불안감 속에 투자심리가 크게 위축되며 주요 코인이 일제히 급락했다. 하지만 공개된 회의록이 ‘긴축 강화’보다는 ‘인내와 신중함’에 무게를 드면서 가상자산 시장은 제한적 반등세에 접어들었다.

8월 21일 주요 가상자산 시세 현황(사진=코인게코 캡처)

가상자산은 전통 자산보다 유동성 환경에 민감하다. 금리가 높게 유지되면 신규 자금 유입이 둔화되고 채굴·거래 비용이 늘어나면서 시세는 약세를 띈다. 반대로 완화 기조가 부각될 경우 위험자산 선호가 살아나면서 단기 랠리 촉발 가능성이 터진다.

이번 회의록 공개 이후 반등세가 나타난 것은 연준이 급격한 긴축으로 돌아서지 않을 것이라는 신호를 전했기 때문으로 풀이된다.

이제 시장의 시선은 잭슨홀로 향한다. 파월 의장이 22일 기조연설에서 인내와 신중함을 재차 강조한다면 가상자산의 상승세는 다시 제약을 받을 가능성이 크다. 반대로 향후 지표에 따라 완화 가능성을 보다 분명히 시사할 경우에는 위험자산 선호가 확대되며 단기 반등세가 이어질 수 있다.