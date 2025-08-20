에픽게임즈 X 젠지, 'UEFN with Gen.G' 2기 모집

에픽게임즈와 젠지글로벌아카데미가 ‘UEFN with Gen.G’ 2기 수강생 모집을 시작했다고 20일 밝혔다.

에픽게임즈는 지난 7월부터 젠지 이스포츠 인재 육성 기관인 젠지글로벌아카데미와 협력해 ‘UEFN with Gen.G’ 1기 교육 프로그램을 진행 중이다. 본 프로그램은 미래 게임 산업을 이끌어갈 글로벌 크리에이터 및 개발자 양성을 목표로 한다. 수강생들은 포트나이트 언리얼 에디터(UEFN)를 활용해, 게임을 직접 기획하고 제작할 기회를 갖게 된다.

2023년에 출시된 UEFN은 언리얼 엔진 기술을 기반으로 한 PC용 창작 도구다. 크리에이터들이 복잡한 기술 지식 없이도 게임이나 콘텐츠를 개발하고, 이를 모바일과 콘솔을 포함한 다양한 플랫폼에서 전 세계 플레이어가 즐길 수 있도록 포트나이트 생태계에 퍼블리싱할 수 있다. 또한 플레이어 참여도에 따라 수익을 받아, 광고나 아이템 판매보다 플레이어의 재미와 몰입도에 집중해 개발이 가능하다.

이번 ‘UEFN with Gen.G’ 2기 수강생 모집은 다음 달 9일까지다. 수강 과정은 다음 달 13일부터 10주간 진행되며, 게임 개발에 관심 있는 젠지 유니버시티(GGU) 소속 대학생 10명을 모집한다. 수강생 전원에게는 교육비가 전액 지원되며, 수료 시 ‘UEFN with Gen.G’ 공식 수료증이 발급된다. 본 교육은 언리얼 엔진 전문 교육 기관 언리미트리얼(Unlimitreal)이 담당하며, 수강생들은 게임 개발 기초부터 심화 과정까지 체계적으로 학습할 수 있다.

또한 오는 12월에는 젠지 복합문화공간 GGX에서 1~2기 수료생이 함께 참여하는 행사인 ‘Mega Game Jam’을 개최한다. 수료생들은 자신이 개발한 게임을 발표하고, 업계 전문가로부터 피드백을 받을 수 있으며, 우수 수료생에게는 상품이 수여된다. 권오찬 에픽게임즈 시니어 에반젤리스트는 수강생들에게 콘텐츠 피드백을 제공하고, 심사에 이어 우수 수료생 선정에도 적극 나선다.

이승현 젠지글로벌아카데미 디렉터는 “에픽게임즈와의 협력을 통해 UEFN이라는 강력한 도구를 활용한 창의적인 게임 개발 교육을 제공하게 되어 매우 기쁘다”며 “이번 프로그램을 통해 많은 분들이 게임 개발에 대한 흥미를 느끼고, 차세대 게임 산업을 이끌어갈 핵심 인재로 성장하기를 기대한다”고 밝혔다.

박성철 에픽게임즈 코리아 대표는 “젠지글로벌아카데미와의 이번 협업은 에픽게임즈가 추구하는 창작 생태계에서 한국 크리에이터들을 양성하고자 하는 노력의 일환”이라며, “앞으로도 UEFN을 통해 한국의 크리에이터들이 참신한 아이디어와 트렌드를 선도하는 재미있는 콘텐츠로, 세계 포트나이트 유저들을 사로잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.