신라스테이, 공식 홈페이지 혜택 강화…10박 투숙시 1박 무료

신라리워즈 3천포인트 증정 등 단골 고객 확보에 박차

유통입력 :2025/08/20 09:46

김민아 기자

호텔신라는 신라스테이가 호텔 공식 홈페이지를 통해 직접 객실을 예약하는 ‘공홈족’(공식 홈페이지 예약족)을 위한 혜택을 강화한다고 밝혔다.

신라스테이는 공식 홈페이지를 통해 예약할 경우 ▲10박 투숙 시 1박 숙박권 증정 ▲추가 신라리워즈 포인트 제공 ▲캐세이 포인트 적립 등 다양한 추가 혜택을 제공한다.

‘신라스테이 10+1박’은 신라호텔·신라모노그램·신라스테이 통합 무료 멤버십인 ‘신라리워즈’ 회원 중 공식 홈페이지, 모바일 앱을 통해 신라스테이 객실을 예약한 고객을 대상으로 연중 진행하는 프로모션이다. 첫 투숙일로부터 24개월 이내에 10박을 투숙할 경우, 신라스테이 1박 무료 숙박권을 증정한다.

신라스테이 전 지점. (제공=호텔신라)

신라리워즈 회원은 공식 홈페이지에서 예약 시 ‘신라리워즈 3천 포인트’를 추가 제공한다. 회원 전용 객실 패키지를 예약할 경우 투숙 중 혹은 다음 투숙 시 현금처럼 이용할 수 있는 포인트를 증정하는 프로모션을 다음 달 14일까지 진행한다.

글로벌 항공사 ‘캐세이’와 손잡고 캐세이 회원들을 대상으로 혜택도 제공한다. 신라스테이 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예약한 캐세이 회원을 대상으로 1박당 300 아시아 마일즈가 적립되며, 신라스테이 전 지점 숙박 시 상시 10% 할인 혜택이 제공된다.

체크인 시점에 객실 및 패키지 결제 시 캐세이 실물카드 또는 디지털 회원카드를 제시하면 마일리지 적립과 함께 할인 혜택을 받을 수 있다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
신라리워즈 신라스테이 호텔신라 공홈족 혜택 회원

