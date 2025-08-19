앤마들린 '글로브', 30억원 투자 유치

뷰티 릴스 제작 플랫폼 '글로브'를 운영하는 앤마들린이 인탑스인베스트먼트·에이치지이니셔티브·위벤처스로부터 총 30억원 규모의 투자를 유치했다고 19일 밝혔다.

앤마들린은 이번 투자금을 바탕으로 국내 시장 점유율 확대, 일본 매출 스케일업, 그리고 미국 시장 진출에 속도를 높일 계획이다. 이 회사의 비전은 ‘콘텐츠를 통한 기업의 성장’으로, 뷰티 브랜드들이 디지털 환경에서 더 효율적으로 소비자와 소통할 수 있도록 지원한다는 목표다.

안정호 앤마들린 대표는 “고객이 원하는 것에 집중하며 제품 개선 속도를 더욱 높여 나가겠다”며 “기업가치 10조원 달성을 목표로 글로벌 진출을 가속화하겠다”고 말했다.

투자사 역시 글로브의 성장성과 실행력에 주목했다.

서은광 에이치지이니셔티브 이사는 “글로브는 스타트업 투자 환경이 위축된 시기에도 눈에 띄는 매출 성장과 글로벌 진출 성과를 동시에 입증한 드문 사례”라며 “정교한 고객 이해와 강력한 실행력을 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 인플루언서 기반 콘텐츠 시장에서도 영향력을 확대할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 투자로 글로브는 국내 뷰티 브랜드 시장 내 입지를 공고히 하는 동시에, K-뷰티와 디지털 콘텐츠를 결합한 글로벌 확장 전략을 본격화 한다는 전략이다.