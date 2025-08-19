HR 플랫폼 딜, 인사·급여 업무 돕는 AI 에이전트 7종 출시

글로벌 인적자원(HR) 플랫폼 딜이 인사·급여 담당자의 반복 업무를 줄이고 효율적인 의사결정을 돕는 AI 통합 허브 'AI 워크포스'를 공개했다.

이번 출시로 딜은 글로벌 인력 관리 시장에서 인공지능(AI) 기반 자동화를 한층 강화한다는 방침이다.

딜은 HR 담당자가 AI 에이전트와 업무 흐름을 직접 생성·관리·실행할 수 있는 AI 워크포스를 선보였다고 18일 밝혔다.

AI 통합 허브 'AI 워크포스'(이미지=딜)

미국 인사관리협회가 발표한 최신 보고서에 따르면 HR 담당자의 절반 이상이 인력 부족을 겪고 있는 상황에서, 이번 신기능은 인력난을 겪는 현업에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

AI 워크포스에는 총 7가지 AI 에이전트가 탑재됐다. 글로벌 채용 추천, 휴가 관리, 국가별 규제 준수, 스케줄 지원, IT 장비 지원, 퇴사 지원, 급여 관리 등이다. 각각의 에이전트는 하나의 통합 허브 안에서 유기적으로 협업하며, 채용부터 퇴직까지 이어지는 인사 전 과정에서 행정 자동화와 실행 가능한 관리 방안을 제공한다.

딜은 이들 에이전트가 150개 이상의 국가에서 규제를 준수하며 운영될 수 있도록 2천 명 이상의 현지 전문가와 함께 시스템을 교육·설계했다고 설명했다. 또 사용자는 플랫폼 내에서 AI가 절약한 시간, 처리한 작업, 감소한 오류를 실시간으로 추적할 수 있어 업무 효과성을 가시적으로 확인할 수 있다.

알렉스 부아지즈 딜 공동창업자 겸 최고경영자는 "AI 에이전트의 발전은 글로벌 HR 업무의 큰 전환점을 만들고 있다"며 "딜의 AI 워크포스는 HR과 급여 관련 AI 에이전트를 플랫폼에서 직접 생성하고 실행해 팀의 빠르고 효율적인 관리를 지원할 것"이라고 말했다.

딜은 기업가치 16조원 규모의 데카콘으로 성장한 글로벌 HR 플랫폼 스타트업이다. 전 세계 3만5천여 고객사를 보유하고 있으며 약 7천명의 전 직원이 원격 근무 방식으로 일하고 있다.

올해 1분기 연간 환산 매출액은 10억 달러(약 1조3천억원)를 넘어섰으며, 연간 110억 달러(약 15조원) 이상의 급여를 처리하고 있다.