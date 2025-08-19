오케스트로, 금융권 클라우드 전환 '박차'…JT친애저축은행 시스템 사업 수주

오케스트로가 금융권에 특화된 클라우드 네이티브 기술력을 입증하며 시장 확대에 박차를 가한다.

오케스트로는 JT친애저축은행의 '채권 관리 시스템 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 전환 개발 사업'을 수주했다고 19일 밝혔다.

오케스트로는 행정안전부·한국교통안전공단·대구광역시 등 주요 기관의 클라우드 네이티브 전환 설계 사업을 연속 수주하며 공공과 금융을 포함한 다양한 산업에서 기술 리더십을 입증해 왔다.

오케스트로가 JT친애저축은행 채권 관리 시스템 MSA 전환 사업을 수주했다. (사진=오케스트로)

오케스트로는 복잡한 보안 요건과 고도화된 시스템 환경에 대응하는 맞춤형 아키텍처를 제시함으로써 이번 사업을 수주했다. 이를 통해 클라우드 네이티브 전환 분야에서의 기술 리더십을 한층 더 강화한다는 방침이다.

이번 사업은 기존 모노리식 기반의 채권 관리 시스템을 MSA 구조로 전면 개편하는 프로젝트다. 금융권의 업무 특성과 규제 환경에 유연하게 대응하면서도 확장성과 안정성, 데브섹옵스 기반의 보안성과 운영 체계까지 충족해야 하는 고난도의 클라우드 네이티브 전환 사업으로 꼽힌다.

오케스트로는 업무별 마이크로서비스 분할 설계부터 컨테이너 기반 배포 환경 구축, CI/CD 자동화, MSA 간 통합 테스트 및 인터페이스 표준화, 금융 보안 규제에 대응하는 맞춤형 아키텍처까지 전 과정에 걸쳐 수행한다.

관련기사

특히 고객 맞춤형 MSA 아키텍처 설계와 채권 관리 업무 로직의 재정의, 데이터 정합성 확보, 서비스 무중단 운영, 분산 환경 통합 모니터링까지 포함한 풀스택 클라우드 전환 로드맵을 제시해 금융권 MSA 전환의 대표 모델로 자리매김한다는 목표다.

김범재 오케스트로 대표는 "다양한 산업군에서의 전환 경험과 검증된 기술력을 바탕으로 복잡한 업무 구조와 높은 보안 요건을 충족하는 체계적인 클라우드 네이티브 아키텍처를 제시했다"며 "이번 수주는 기술 신뢰도는 물론 복잡한 현장 요구에 대응해 온 실전 역량까지 다시 한번 입증한 의미 있는 성과"라고 밝혔다.