원티드랩, 온라인 채용 축제 연다

다음달 30일까지 7주간…쿠팡·롯데 유통군·CJ그룹 참여

취업/HR/교육입력 :2025/08/19 10:01

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

원티드랩은 취업 준비생과 이직 희망 직장인을 위한 대규모 채용 행사 ‘2025 온라인 리크루팅 카니발’을 개최한다고 19일 밝혔다.

구직자와 기업을 잇는 원티드 최대 규모의 채용 축제로 이달 11일부터 내달 30일까지 약 7주간 온라인으로 진행된다.

이번 리크루팅 카니발은 ‘BOLD STEPS, BIG OFFERS(대담한 도전, 큰 기회)’를 테마로 참가자들에게 실질적인 취업 기회와 함께 혜택을 제공한다. 행사 기간 내 원티드를 통해 지원해 최종 합격한 이용자 중 추첨을 통해 1명을 선정해 기존 합격 보상금 50만 원과 함께 사이닝 보너스 1천만원을 추가 지급한다.

(사진=원티드랩)

매주 다른 기업과 함께하는 ‘리크루팅 위크’를 통해 참가자들이 다양한 기업의 채용 정보와 인사이트를 얻을 수 있도록 구성했다. 매주 기업별로 ▲채용 담당자 및 현직자 인터뷰 콘텐츠 ▲취업 리포트 ▲라이브 Q&A 세션을 제공한다.

리크루팅 위크에는 국내 주요 기업들이 참여한다. ▲8월 4주 차에는 쿠팡을 시작으로 ▲9월 1주 차 롯데 유통군 ▲9월 2주 차 현대오토에버 ▲9월 3주 차 CJ그룹(ENM, 올리브영 등)이 순차적으로 진행된다. 각 기업의 채용 담당자와 현직자들이 직접 참여해 라이브 Q&A 세션에 개최한다. 구직자들은 각 기업별 채용 정보 뿐만 아니라 기업문화, 복리후생 등에 대해 인사담당자에게 직접 질문하고 답변을 받을 수 있다.

원티드랩 관계자는 “이번 리크루팅 카니발은 단순한 채용 정보 제공을 넘어 참가자들이 실제로 원하는 기업에 합격할 수 있도록 돕는 종합 취업 지원 프로그램”이라며 “매주 다른 기업의 채용 인사이트를 얻고 실무 중심의 기업 정보를 확인할 수 있을 것”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
