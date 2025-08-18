[인사] 국토교통부

2025/08/18

◇과장급 신규임용 ▲장관정책보자관 윤규식 최승원

