"거대한 전기차 놀이터"…BYD, 모든 지형 커버하는 서킷 열었다

중국 전기차 제조업체 비야디(BYD)가 모래언덕, 빙판, 오프로드 산악지대, 고속 레이싱트랙 등 거의 모든 지형을 테스트할 수 있는 전기차 전용 서킷을 개장했다고 자동차매체 일렉트렉이 최근 보도했다.

BYD는 지난 14일 중국 중부 허난성 정저우에서 새로운 서킷을 공식 개장하면서 "파괴적인 혁신으로 기존 레이싱 트랙의 장벽을 깨고 있다"고 밝혔다.

중국 전기차 업체 비야디가 최근 중국 정저우에 새로운 서킷을 개장했다. 이 서킷은 모래언덕, 수영장 등 거의 모든 지형을 테스트할 수 있다. (사진=BYD)

이 서킷에는 약 1천758m의 고속 레이싱 트랙은 물론 실내 모래 언덕과 저마찰 원형 트랙, 물이 들어찬 어린이 수영장, 오프로드 산악 공원, 캠핑장 등 8개의 독특한 지형으로 조성된 구역이 자리하고 있다.

실내 모래 언덕은 자동차 테스트에 사용되는 실내 모래 언덕 중 세계에서 가장 높고 규모가 큰 것으로 29.6m의 수직 낙하와 28도의 경사를 자랑한다. 또, 전기차 양왕 U8 전용으로 제작된 70m 길이의 웨이드 풀도 있다. U8은 비상 부양 기능을 갖추고 있어 약 30분 간 물에 뜰 수 있는 것으로 알려져 있다.

이번에 개장한 서킷에 포함된 실내 모래 언덕은 자동차 테스트에 사용되는 실내 모래언덕 중 가장 큰 규모다. (사진=BYD)

BYD는 중국 최초의 직경 44m 저마찰 원형 트랙을 만들었는데 이 트랙은 약 3만 개의 매끈한 현무암 벽돌로 만들어져 있고 3mm 두께의 물로 덮여 있어 눈이나 얼음이 덮인 도로 조건을 구현해 사용자들에게 독특한 드리프트 체험 기회를 제공한다.

관련기사

저마찰 원형 트랙의 모습 (사진=BYD)

1천758m 길이의 레이싱 트랙은 550m 가속 구간에서 질주할 수 있으며, 27개 코스가 마련된 산악 지형은 초보부터 숙련자까지 다양한 난이도에서 오프로드 주행을 체험할 수 있다.

이번에 오픈한 서킷은 BYD가 계획 중인 여러 서킷 중 첫 번째로 개장한 곳으로, BYD는 앞으로 허페이와 사오싱에도 새로운 서킷을 곧 오픈할 예정이다. 사오싱 오프로드 지역은 해발 500m에 약 90만㎡에 달하는 광대한 규모를 자랑할 것으로 알려졌다.