"거대한 전기차 놀이터"…BYD, 모든 지형 커버하는 서킷 열었다

중국 전기차 제조업체 비야디(BYD)가 모래언덕, 빙판, 오프로드 산악지대, 고속 레이싱트랙 등 거의 모든 지형을 테스트할 수 있는 전기차 전용 서킷을 개장했다고 자동차매체 일렉트렉이 최근 보도했다.
BYD는 지난 14일 중국 중부 허난성 정저우에서 새로운 서킷을 공식 개장하면서 "파괴적인 혁신으로 기존 레이싱 트랙의 장벽을 깨고 있다"고 밝혔다.
이 서킷에는 약 1천758m의 고속 레이싱 트랙은 물론 실내 모래 언덕과 저마찰 원형 트랙, 물이 들어찬 어린이 수영장, 오프로드 산악 공원, 캠핑장 등 8개의 독특한 지형으로 조성된 구역이 자리하고 있다.
실내 모래 언덕은 자동차 테스트에 사용되는 실내 모래 언덕 중 세계에서 가장 높고 규모가 큰 것으로 29.6m의 수직 낙하와 28도의 경사를 자랑한다. 또, 전기차 양왕 U8 전용으로 제작된 70m 길이의 웨이드 풀도 있다. U8은 비상 부양 기능을 갖추고 있어 약 30분 간 물에 뜰 수 있는 것으로 알려져 있다.
BYD는 중국 최초의 직경 44m 저마찰 원형 트랙을 만들었는데 이 트랙은 약 3만 개의 매끈한 현무암 벽돌로 만들어져 있고 3mm 두께의 물로 덮여 있어 눈이나 얼음이 덮인 도로 조건을 구현해 사용자들에게 독특한 드리프트 체험 기회를 제공한다.
1천758m 길이의 레이싱 트랙은 550m 가속 구간에서 질주할 수 있으며, 27개 코스가 마련된 산악 지형은 초보부터 숙련자까지 다양한 난이도에서 오프로드 주행을 체험할 수 있다.
이번에 오픈한 서킷은 BYD가 계획 중인 여러 서킷 중 첫 번째로 개장한 곳으로, BYD는 앞으로 허페이와 사오싱에도 새로운 서킷을 곧 오픈할 예정이다. 사오싱 오프로드 지역은 해발 500m에 약 90만㎡에 달하는 광대한 규모를 자랑할 것으로 알려졌다.