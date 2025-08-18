'AI 퍼스트' 외쳤다 낭패 본 美 기업, 싸늘한 여론에 CEO "인력 대체 의미 아냐"

무료 외국어 학습 서비스를 제공하는 듀오링고가 지난 4월 발표한 인공지능(AI) 중심 전환 정책인 이른바 'AI 퍼스트'에 대한 거센 반발이 일자 한 발짝 물러나는 모습을 보였다.

18일 테크크런치 등 주요 외신에 따르면 루이스 폰 안 듀오링고 최고경영자(CEO)는 "AI 퍼스트에 대한 논란은 제대로 전달하지 못한 내 잘못"이라며 "내부적으로는 논란거리가 아니었다"고 말했다.

앞서 안 CEO는 전사 메일을 통해 'AI 퍼스트' 전략을 발표하며 AI가 처리할 수 있는 업무에 계약직 인력을 배치하는 것을 점차 중단할 것이라고 밝혔다. 또 대부분의 부서에 AI 전환을 위한 맞춤 과제를 부여하고 AI 활용 역량을 채용 및 인사 평가 항목에 포함시킬 것이라고 발표했다.

(사진=듀오링고)

이 전략이 공개된 후 듀오링고 공식 소셜 미디어(SNS)에선 부정적인 댓글이 폭주했다. 수백만 팔로워를 보유한 틱톡, 인스타그램 등에선 '직원을 AI로 대체하려 한다'는 내용의 비판이 쏟아졌고, 결국 듀오링고는 모든 게시물을 비공개로 전환했다. 이후 게재된 '헬로 월드(Hello World)'라는 제목의 영상에선 안 CEO가 직접 등장해 '사람을 해고하려는 것이 아니다'고 해명하기도 했다.

안 CEO는 "AI 퍼스트의 의미를 이해하지 못한 사람들의 피드백이 많았다"며 "AI는 학습 전문가를 대체하는 것이 아니라 도구일 뿐"이라고 강조했다.

다만 뉴욕타임스와의 인터뷰에선 듀오링고가 계약직 인력을 줄인 사실을 부인하지는 않았다. 또 계약직 인력 규모가 처음부터 필요에 따라 변동이 있다는 점도 설명했다.

안 CEO는 "외부적으로는 우리가 상장 기업이다 보니 일부 사람들이 단순히 이익을 위한 조치라고 가정하거나, 사람을 해고하려 한다고 보는 시각이 많았다"며 "하지만 전혀 그럴 의도가 없었다"고 강조했다. 그러면서 "오히려 그 이후 단 한 명의 정규직 직원도 해고한 적이 없고 앞으로도 그럴 의도가 없다"고 덧붙였다.