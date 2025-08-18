라인 넥스트, 웹X 2025 플래티넘 스폰서 참가

라인 넥스트(대표 고영수)는 오는 25일 도쿄에서 열리는 웹3 컨퍼런스 ‘웹X 2025’의 플래티넘 스폰서로 참가해 전시 공간을 마련하고 웹3 전략에 대한 세션 강연에 나선다고 18일 밝혔다.

라인 넥스트는 25일부터 26일까지 ‘미니 디앱 스테이션’ 대규모 전시 공간을 개설하고, 카이아 DLT 재단과 공동 부스에서 미니 디앱 생태계에 대한 소개와 함께 스테이블 코인에 대한 비전을 전달한다.

대표적인 웹3 게임 스튜디오인 플루토 스튜디오의 카피보보, 아사히 TV의 자회사 엑스트라마일 등과 같은 다양한 미니 디앱 파트너사들이 각 부스를 구성하고 게임을 시연한다.

또, 전시 공간 내 미디어 스테이지에서는 웹3 업계의 주요 연사들이 각 전문 분야의 발표를 일본어 및 영어로 이어 나가며, 일본 아이돌 가수의 깜짝 게스트 방문 등 다양한 행사도 계획되어 있다. 라인 넥스트는 참가자들이 웹3 서비스를 더욱 쉽게 경험해 볼 수 있도록, 간단한 미션을 통해 경품을 받을 수 있는 추첨 이벤트도 진행한다.

이외에도, 라인 넥스트 김태원 웹3 사업 그룹 본부장이 26일 메인 세션 연사로 참석하여 라인 넥스트의 미니 디앱 전략과 스테이블 코인을 활용해 새로운 웹3 사용자 경험을 제공하는 비전에 대해 발표할 예정이다.

또, 라인 넥스트는 24일에 비트겟과 사이드 이벤트 미니 디앱 페스타도 개최해, 다양한 업계 관계자 및 사용자들과 소통하며 카이아 메인넷을 기반으로 웹3 생태계를 더욱 확장해 나갈 기회를 모색할 계획이다. 이번 사이드 이벤트에서는 일본 아이돌 이타노 토모의 공연도 예정되어 있다.

한편, 지난 1월에 출시한 미니 디앱은 1.3억 누적 사용자를 기록하며, 현재 90개의 미니 디앱들이 운영되고 있다. 앞으로도 라인 넥스트는 미니 디앱과 더불어 스테이블 코인 도입 등을 통해 웹3 서비스의 접근성을 높일 계획이다.