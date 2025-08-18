GS25, 전국 500여 점포에 건기식·화장품 전문 매대 도입

GS25는 건강·뷰티 상품군의 전략적 육성을 위해 다음 달부터 500여개 점포에 ‘카테코리 킬러형 전문 매대’를 도입한다고 18일 밝혔다.

이번 카테고리 킬러형 전문 매대는 모듈형 설계로 운영돼, 점포 크기, 상권, 고객층에 따라 상품 구성을 유연하게 조정할 수 있다.

우선 건강 카테고리 전문 매대는 삼진제약, 종근당, 동화약품, 동국제약 등 주요 제약사 및 건강식품 전문기업의 비타민, 유산균, 오메가3, 간 건강 등 30여종의 건강기능식품을 1주~1개월 단위 소용량 패키지로 제공한다. 이중제형(액상+정제)상품, 숙취해소 등 건강 지향 상품 40여종도 함께 판매한다.

GS25에서 모델들이 건강-뷰티 카테고리 전문매대 앞에서 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

GS25에 따르면 지난달 31일부터 건강기능식품을 전국 5천여 점포에 도입한 이후, 8월 9일~15일 매출은 직전 7일 대비 약 87.9% 증가했다.

뷰티 카테고리 전문 매대는 색조·기초 화장품 등 30여종을 평균 3천원대 가격으로 구성, 고객이 매장에서 직접 체험·시연할 수 있도록 거울과 테스터기를 비치한 전문 매대 형태로 구현된다.

GS25는 이번 건강·뷰티 카테고리 전문 매대 입점 전략을 기존 취급점 확대, 전용 홍보물 강화에 이은 3단계 전개 전략으로 정의하고, 향후 ▲광고·홍보 기능 강화 ▲SKU 확대 ▲브랜드 협업 시너지 제고 등을 통해 카테고리 전문성을 극대화할 계획이다.

권순백 GS리테일 뉴포맷운영팀 매니저는 “GS25는 단순한 구매 장소를 넘어 고객의 라이프스타일과 취향을 반영한 콘텐츠 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “카테고리 킬러형 콘텐츠는 GS25가 생활 전반의 편리함과 즐거움을 제공하는 ‘집 앞 라이프스타일 허브’로 자리매김하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.