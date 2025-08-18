방통위 방송대상, 국민이 직접 수상작 심사한다

방송통신위원회는 2025 방송통신위원회 방송대상 수상작 선정에 국민 의견을 반영하기 위해 국민심사단을 모집한다고 18일 밝혔다.

방송대상은 지난 한 해 동안 국내에서 제작, 방송된 우수 프로그램과 방송 문화 발전에 기여한 개인 단체에 시상해 방송인의 창작 의욕을 높이고 방송프로그램의 질적 향상을 도모하기 위한 상이다.

국민심사단은 방송대상 출품작 중 예심을 통과한 본선 추천작에 대해 심사하며, 만 19세 이상의 대한민국 국민이라면 누구나 국민심사단에 응모할 수 있다.

관련기사

응모 기간은 9월1일까지다. 방통위 홈페이지 공지사항에 게시된 지원서 서식을 작성해 전자우편으로 제출하면 된다. 방통위는 응모자의 연령, 성별, 지역 등 다양성과 심사단 참여 경험 등을 고려해 총 12인의 국민심사단을 선발할 예정이다.

방송대상은 대상 1편, 최우수상 1편과 ▲사회 문화발전 ▲창의혁신 ▲한류확산 ▲지역발전 ▲OTT 웹 앱콘텐츠 등 5개 부문에서 우수상 9편, 특별상 4편 등 총 15편이 선정된다.