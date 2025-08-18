롯데마트·슈퍼, 매운 고구마 소주 하이볼 출시

롯데마트·슈퍼는 일본 고구마 소주(이모 소츄, 芋焼酎)를 활용한 ‘야마야 스파이시 토마토 하이볼’을 선보인다고 18일 밝혔다.

오는 21일 출시하는 하이볼은 주정을 사용하는 다른 RTD 하이볼과 달리 일본 전통 증류주를 기반으로 생산했다. 고구마 소주 특유의 풍미에 고추와 토마토를 더해, 한국인이 선호하는 매콤함과 달콤함을 조합한 독창적인 레시피가 특징이다.

베이스가 되는 고구마 소주는 일본 미야자키현 사이토시에 위치한 150년 전통의 증류소 ‘야마야’에서 생산된 ‘크레이지 옥토퍼스(Crazy Octopus)’를 사용했다. 전통 기법으로 증류한 고구마 소주에 붉은 고추를 침출시켜 매콤하고 청량한 끝맛을 구현해, 2025년 국제 주류 품평회(IWSC)에서 금상을 수상한 프리미엄 일본 소주다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 '야마야 스파이시 토마토 하이볼'을 홍보하는 주류팀 김종현 MD의 모습. (제공=롯데마트·슈퍼)

매운맛에 자연스러운 단맛을 더한 이색 조합을 위해, 롯데마트 주류 MD는 국내 1세대 크래프트 브루어리 ‘어메이징 브루잉 컴퍼니’와 협업했다. 약 6개월 간 수십 차례의 테스트 끝에, 토마토 페이스트를 블렌딩한 최적의 배합을 완성했다. 4.5도의 저도주로 생산했으며, 육류나 양식은 물론 다양한 한식 메뉴와도 조화를 이룬다.

김종현 롯데마트·슈퍼 주류팀 MD는 “’야마야 스파이시 토마토 하이볼’은 전통과 트렌드가 조화를 이룬 이색 상품”이라며 “시중 하이볼과는 차별화된 맛과 경험으로 Z세대는 물론, 프리미엄 주류를 즐기는 3040 홈술족까지 만족시킬 것이라 자신한다”고 말했다.