나이벡, 2분기 영업이익 2724% 증가…반기·분기 최대 실적

나이벡이 2분기 영업이익 2724% 증가 등으로 반기·분기 최대 실적을 기록했다.

나이벡이 공시한 반기보고서에 따르면 2분기 매출액은 157억9961만원으로 전년 동기대비 165% 늘었고, 상반기 누적 매출액은 214억1604만원으로 전년 대비 72.9% 증가했다.

특히 영업이익은 2분기에 83억9308만원을 기록하며 전년 동기대비 2724%의 큰 성장을 이뤘다. 상반기 누적도 전년 동기대비 1069% 증가한 71억7075만원을 기록했다.

당기순이익은 2분기에 77억2434만원을 기록하며 흑자 전환했다. 상반기 누적은 61억9446만원을 기록했따.

회사 측은 실적 상승과 관련해 섬유증 치료제 기술이전 계약에 따른 선급금(Upfront license fee) 수령이 가장 크다고 밝혔다. 나이벡은 지난 5월 미국 소재 바이오기업과 계약을 체결했으며, 현재 후속 미팅과 실행 단계에 들어갔다.

본원사업인 골재생 소재 부문은 전년 수준을 유지했는데, 하반기에는 유럽과 중국 등 해외 주요 시장에서 판매 확대가 기대된다는 설명이다. 특히 중국 시장에서는 기존 독점 유통 구조를 다변화하고 추가 임상을 완료해 매출 성장을 예상하고 있다.

나이벡 관계자는 “핵심 파이프라인의 첫 기술이전 성과를 바탕으로 큰 폭의 실적 성장을 거뒀다. 하반기에는 골재생 소재 수출 증가로 지속적인 실적 성장이 이어질 것”이라며 “단계별 마일스톤과 안정적인 캐시카우를 기반으로 비만 및 대사질환 치료제, 근감소증 치료제, 치주염 치료제 등 파이프라인 연구개발을 가속화할 계획이며, 자체 약물전달 플랫폼 ‘펩타델’(PEPTARDEL)을 활용한 경구용, 지속형, 표적전달 제형 등 다양한 플랫폼 개발도 병행하고 있다”고 밝혔다.