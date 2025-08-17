그래디언트 바이오컨버전스, 오가노테라퓨틱스와 플랫폼 공동 마케팅 협력

그래디언트 바이오컨버전스는 룩셈부르크의 중뇌 오가노이드 전문기업 오가노테라퓨틱스(OrganoTherapeutics)와 공동 마케팅을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 각사가 보유한 질환 특화 오가노이드 모델을 연계해 신경퇴행성 질환 분야에서의 연구 서비스 범위를 확대한다. 이를 바탕으로 그래디언트 바이오컨버전스와 오가노테라퓨틱스는 각각 알츠하이머병 기반의 대뇌 오가노이드 모델과 파킨슨병 기반의 중뇌 오가노이드 모델 등을 포함한 글로벌 공동 제안 체계를 구축하고, 고객 맞춤형 연구 옵션과 글로벌 협력 기반을 강화할 계획이다.

오가노테라퓨틱스는 지난 2019년 룩셈부르크에서 설립된 바이오벤처로, 중뇌 오가노이드를 기반으로 한 파킨슨병 연구 전임상 약물 효능 분석 서비스를 제공하고 있다. 미국‧유럽 등의 제약바이오기업, 학술기관들과 협업 경험이 있으며, 공동창업자이자 CEO인 옌스 슈밤본(Jens Schwamborn) 박사는 룩셈부르크 시스템 생물학 센터(LCSB) 교수로, 뇌질환 모델링 분야에서 활발한 연구를 하고 있다.

그래디언트 바이오컨버전스와 오가노테라퓨틱스 CI

옌스 슈밤본 오가노테라퓨틱스 대표는 “그래디언트 바이오컨버전스가 개발한 오가노이드 플랫폼은 당사의 중뇌 기반 기술과 상호 보완적인 특성을 가지고 있다”며 “이번 협업을 통해 보다 예측 가능하고 환자 맞춤형 전임상 모델을 신경퇴행성 질환 연구에 제공할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.

케빈 샤 그래디언트 바이오컨버전스 사업개발팀장은 “당사는 이번 협력을 통해 알츠하이머병과 파킨슨병 치료 연구에 더욱 인간에 가까운 신경퇴행성 질환 모델을 제공할 예정”이라며 “양사가 보유한 상호 보완적인 오가노이드 기술 플랫폼을 바탕으로, 두 질환 분야에서의 전임상 연구가 더욱 정밀하고 실질적인 방향으로 발전할 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.