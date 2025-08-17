강북삼성병원, AI기반 정신건강관리 통합 플랫폼 구축

성균관의대 강북삼성병원은 최근 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원이 주관하는 ‘2025년 마이데이터 서비스 지원 사업’에 최종 선정됐다고 밝혔다.

마이데이터는 개인이 자신의 데이터에 대한 결정권을 갖고 이를 다양한 서비스에 활용할 수 있도록 하는 개념으로, 해당 사업은 마이데이터 서비스 확산을 위해 한국인터넷진흥원에서 컨설팅 등을 지원해 의료 분야 등 국민 체감도가 높은 서비스를 기업과 기관이 구축할 수 있도록 지원하는 사업이다.

강북삼성병원은 이번 과제로 ‘마이데이터 연계를 통한 정신건강 라이프로그와 약료 서비스’를 개발해 일상 속 능동적 정신건강 관리와 안전한 복약 관리 체계를 구현할 예정이다.

강북삼성병원

구체적으로는 의료 마이데이터, 웨어러블 기기, 감정 일기 등 라이프로그를 통합해 개인의 디지털 표현형을 분석하고, 맞춤형 인사이트와 생활 습관 개선 코칭 등을 제공할 계획이다. 또 처방약 및 일반약의 복용 이력을 임상결정지원시스템(CDSS)와 연계해 약물 상호작용 및 부작용 위험을 사전 예측함으로써 안정적인 정신건강 자가 관리 환경을 지원한다.

신현철 강북삼성병원 원장은 “정신건강은 이제 치료 중심을 넘어 일상적, 예방적 관리로 패러다임 전환이 필요하다”며 “국민이 자신의 데이터로 안전하고 효과적인 정신 건강 관리를 할 수 있도록 이번 마이데이터 사업을 통해 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

한편 이번 사업을 주관하는 강북삼성병원 미래헬스케어본부는 데이터 통합 플랫폼 R&D, 모바일 근로자 건강관리, 재외국민 비대면 의료상담 등 선도적으로 디지털 헬스케어 서비스를 운영하고 있다.