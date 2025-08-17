쉬인, 英 사업 ‘청신호’…IPO 순항 신호탄되나

중국 패션 플랫폼 쉬인의 영국 사업은 지난 한 해 동안 순이익이 60% 가량 증가하는 등 매출이 처음으로 20억 파운드(3조7천688억4천만 원)를 넘어서며 영국 내에서 견조한 성장세를 보여줬다.

15일(현지시간) 파이낸셜타임즈 등 외신에 따르면 싱가포르에 본사를 둔 쉬인은 지난 12월 말 기준 영국 법인의 세전 이익이 5천650만 파운드(1천64억6천973만 원) 증가해 3천820만 파운드(719억8천484만 원)에 달했다고 밝혔다. 매출은 32% 증가했다.

같은 기간 직원 수는 거의 세 배 가까이 늘어나 총 91명에 달했으며 대부분 마케팅 직무에 종사한다. 쉬인은 리버풀에서의 팝업 스토어 운영, 영국 12개 도시에서 진행된 크리스마스 투어, 2개의 신규 사무실 개소를 지난해 주된 성과로 꼽았다.

쉬인

쉬인은 중국산 상품을 직접 소비자 집으로 배송하는 방식의 전자상거래업체다. 여성용 조끼가 1.2파운드(2천260원)에 불과할 정도로 저렴한 가격과 대대적인 광고로 쉬인은 코로나19 팬데믹 이후 영국을 포함한 유럽 등지에서 높은 성장세를 보였다.

이같은 성장세를 바탕으로 쉬인은 상장을 추진했지만, 그간 미국과 영국 규제 당국의 승인을 받는데 어려움을 겪어왔다.

최근 쉬인이 홍콩 증시에 상장을 신청하며 당초 계획했던 영국 상장에서 방향을 선회했다는 보도도 나왔으나 외신은 영국 상장 가능성이 여전히 남아있다고 분석했다. 지난달 홍콩 증시에 비공개로 신청한 상장이 영국 규제 당국이 런던 상장을 승인하도록 압박하기 위한 전략이라고 봤다.

쉬인은 지난해 영국 상장을 신청했으나 영국과 중국 규제 당국이 투자설명서의 위험 공시 섹션에 사용할 적절한 문구에 합의하지 못했다. 특히, 중국 정부가 원주민인 위구르족에 대한 인권 탄압을 자행하고 있는 중국 신장 지역과 연관된 공급망 노출과 관련된 문구에서 이견이 발생했다.

관련기사

앞서 쉬인은 “강제 노동에 대해 무관용 원칙을 유지한다”고 밝힌 바 있다.

쉬인 뿐만 아니라 테무와 같은 경쟁사들도 최근 몇 달 동안 미국 시장 환경이 점차 적대적으로 변하면서 유럽에 집중하고 있다. 미국은 도널드 트럼프 대통령의 관세와 중국 및 홍콩발 소포에 적용되던 저가 물품 면세 혜택로 규제가 강화됐기 때문이다. 시장조사업체 센서타워에 따르면 쉬인의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 영국, 독일, 프랑스에서 13%에서 20% 사이로 상승했다.