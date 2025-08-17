식음료업계, 인기 작가·캐릭터와 협업 확대…"소비자 감성 자극"

유통가에서 인기 작가나 유명 캐릭터와 협업하는 사례가 증가하고 있다. 소비자의 감성과 소비 욕구를 자극하는 동시에 브랜드에 대한 호감도를 강화하려는 목적이다.

유통업계에 따르면 싱글몰트 위스키 발베니는 레스토랑 ‘부토’와 함께하는 스페셜 푸드 페어링 프로모션에 비주얼 아티스트 ‘275C’과 협업했다.

275C는 발베니의 로고와 바틀을 재해석해 일러스트로 제작했다. 이는 서울 한남동에 위치한 한식 레스토랑 부토의 내·외부에 전시됐다.

서울 한남동 한식 레스토랑 '부토' 외부에 적용된 발베니-275C 일러스트. (제공=발베니)

275C는 선명한 색감의 팝아트로 키덜트 감성을 표현하는 비주얼 아티스트로, 키치하면서도 세련된 스타일로 MZ 세대 사이 높은 인기를 얻고 있다.

안가현 발베니 브랜드 매니저는 “이번 부토와의 협업으로 발베니에 담긴 깊은 숙성의 시간과 감각의 조화가 275C 작가의 작품을 통해 시각적으로 잘 표현돼 기쁘다”며 “많은 분들이 발베니와 부토의 스페셜 푸드 페어링 프로모션을 통해 눈과 입이 모두 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.

농심은 일러스트 작가 ‘히조’와 협업해 ‘백산수 아트 컬래버레이션’ 한정판을 선보였다.

올해 말까지 선보이는 이번 제품은 백산수 수원지인 백두산 천지를 담은 일러스트를 박스 패키지에 담아냈다. 히조는 따뜻한 색감과 섬세한 감성으로 다양한 작품 활동을 펼치는 작가로, 백두산 천지의 여름 모습을 따듯한 색감으로 표현했다.

이번 협업을 통해 농심은 백산수 수원지의 청정한 이미지를 소비자에게 효과적으로 전달하고 있다.

인기 캐릭터와의 협업 사례도 눈에 띈다.

매일유업의 식물성 음료 브랜드 ‘어메이징 오트’는 세계적인 캐릭터 ‘무민’과 협업해 감성 콘텐츠를 내세운 커뮤니케이션을 올해 말까지 전개한다.

매일유업의 오트 음료 브랜드인 어메이징 오트가 캐릭터 '무민(Moomin)'과 협업을 진행한다. (제공=매일유업)

이 협업은 어메이징 오트 출시 5주년과 무민 탄생 80주년을 기념해 성사됐으며, 귀리 음료의 ‘착한 생산 과정’을 애니메이션 스타일의 브랜드 필름으로 담아냈다.

이달에는 무민 캐릭터 굿즈와 어메이징 오트 제품이 함께 구성된 한정판 기획 굿즈를 선보이고 어메이징 오트 구매 고객에게는 무민 캐릭터가 담긴 포토카드를 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

롯데칠성음료는 자사 공식 온라인몰 ‘칠성몰’을 통해 캐릭터 ‘베베더오리’와 협업한 한정판 기획 굿즈를 선보였다.

‘여름에게 chill 수 없어’를 콘셉트로 한 이번 협업은 탄산음료와 식물성 음료를 즐기며 무더운 여름을 시원하게 보내는 베베더오리의 모습을 담아냈다.

베베더오리는 엉뚱하면서도 사랑스러운 매력과 특유의 위트 있는 감성으로 SNS에서 큰 인기를 끌고 있는 캐릭터다. 한정판 기획 굿즈는 ▲베베더오리 인형 키링 ▲스티커 ▲복조리 파우치 등으로 구성됐다.