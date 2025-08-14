에스넷시스템, 제조·커머셜 호조로 실적 '턴어라운드'…AI 투자도 속도

에스넷시스템이 제조·커머셜 분야의 안정적인 사업 운영과 대형 프로젝트 수주에 힘입어 영업이익을 큰 폭으로 끌어올렸다.

에스넷시스템은 올해 2분기 연결 기준 매출액 1천713억원, 영업이익은 10억원으로 집계됐다고 14일 공시를 통해 밝혔다.

특히 영업이익은 전년 동기 대비 약 119% 증가하며 수익성이 크게 개선됐다.

(사진=에스넷시스템)

이번 2분기 실적은 기존 핵심 고객사를 중심으로 한 안정적인 사업 운영과 관계사의 대형 프로젝트 수주가 주된 요인으로 작용했다.

▲국내 주요 제조업 고객 대상으로 안정적인 사업 지속 ▲관계사 굿어스데이터의 커머셜 분야 통합 유지보수 사업 수행 ▲관계사 굿어스스마트솔루션의 국내 대형 제조업 고객 대상 기존 사업 확대 등 주요 프로젝트들이 실적 개선에 기여했다.

또 업계 특성상 매년 상반기보다 하반기에 실적이 개선되는 경향을 보여 온 만큼 올해 역시 매출·영업이익 모두 전년 동기 대비 성장할 것으로 예측되고 있다.

관련기사

에스넷시스템 관계자는 "박효대 회장의 대표이사 복귀와 함께 '가치경영'을 핵심으로 수익성 강화와 미래 사업 육성이라는 두 축을 중심으로 경영 전략을 전면 재편하고 있다"고 밝혔다.

이어 "기존 네트워크 통합(NI) 사업에서 경쟁력을 강화해 안정적인 수익 기반을 확보하는 동시에 AI 기술 투자와 인재 육성을 통해 미래 성장 동력 확보에 집중하는 양대 축 전략을 토대로 빠른 변화와 성과 창출을 이끌어 가겠다"고 덧붙였다.