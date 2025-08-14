[인사] 새만금개발청

인사입력 :2025/08/14 14:34

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보▲계획총괄과장 김창기

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 새만금개발청

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[현장] 배경훈 장관 "AI 인재, 정부 투자 대폭 늘릴 것…대학원 확대 검토"

세계 첫 ‘반고체 배터리’ 전기차, 中서 판매허가 받아

"소비쿠폰 사용도 막았다"…홈플러스 폐점 발표에 노조·종사자 "철회하라"

비트코인 12만3천600달러 돌파...역대 최고가 경신

ZDNet Power Center