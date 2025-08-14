9차 디지털 인사이트 포럼 개최..."독창적 기술혁신, 최초 질문서 시작"

한국정보통신진흥협회(KAIT)는 14일 오전 조선팰리스 서울 강남에서 국내 주요 디지털 기업, ICT 유관기관, 학계 전문가 및 정부부처 관계자 등 70여 명이 참석한 가운데 제9차 디지털 인사이트 포럼을 개최했다.

전 세계적으로 AI 반도체, 양자, 바이오 등 첨단 산업을 둘러싼 기술 패권 경쟁이 가속화되고 있는 가운데 미국, 중국 등 주요국은 기술 주도권을 확보하기 위해 막대한 투자와 전략적 지원을 이어가고 있다.

기술은 이제 단순한 과학적 성취를 넘어 산업과 사회 전반의 구조를 바꾸는 ‘게임체인저’로 자리 잡고 있으며, 그 출발점인 ‘독창적 개념설계’ 역량 확보가 무엇보다 중요해지고 있다.

우리나라도 AI 3대 강국 도약을 위한 AI 고속도로, 지속적인 미래성장 동력 창출을 위한 AI, 바이오, 콘텐츠, 방산 우주항공 첨단산업 혁신 생태계 구축과 같이 경제성장과 미래 기술 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진하고 있다.

최재유 포럼 공동의장은 󰡒치열한 글로벌 기술 경쟁 속에서 우리나라는 AI 반도체, 양자, 바이오 등 디지털 기반 산업의 경쟁력을 한층 강화하고 있다󰡓면서 󰡒지금은 기술의 본질을 돌아보고, 우리 산업과 사회가 나아가야 할 방향을 함께 고민해야 할 매우 중요한 시점이다󰡓고 강조했다.

전문가 강연에서는 기술정책 분야 최고 권위자로 평가되는 이정동 서울대학교 공학전문대학원 교수가 ‘최초의 질문과 스케일업 : 독창적 기술의 비밀’을 주제로 강연을 진행했다.

이정동 교수는 “한국 산업의 기술 발전이 ‘추격형 성장’에서 정점에 도달했지만, 앞으로는 개념설계 역량을 한층 강화해야 할 시점”이라며 “주어진 문제를 해결하는 ‘문제해결자’에서 새로운 문제를 만드는 ‘문제출제자’로 전환해야 한다면서, 이를 위한 핵심 원리로 ▲스몰베팅과 적응적 탐색, ▲조합, ▲굴절적응, ▲축적과 공유, ▲생태계 공생 등 ‘스케일업 5원리’가 필요하다”고 강조했다.

이어, “혁신은 단발성 성과가 아니라, 최초의 질문에서 시작해 산업 전반으로 확장되는 과정 속에서 완성된다”고 덧붙였다.

한편, 이날 포럼에서는 홍상우 SBVA(舊 소프트뱅크벤처스아시아) 수석 심사역이 참여해 글로벌 투자사 SBVA의 혁신 기업 포트폴리오와 성공적인 해외 진출 사례 등을 소개하면서, 󰡒기술 주권 확보를 위한 민관 협력이 중요해지는 만큼, SBVA는 강력한 네트워크와 기술 전문성을 활용해 국내 스타트업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원할 것󰡓이라고 했다.