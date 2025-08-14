리디, 판타지 웹소설 ‘이 소설은 내 소설이 아니다’ 단독 연재

콘텐츠 기업 리디 주식회사(대표 배기식)는 판타지 웹소설 ‘이 소설은 내 소설이 아니다’를 단독 연재한다고 14일 밝혔다.

웹소설 ‘이 소설은 내 소설이 아니다’는 2024 리디어워즈에서 판타지 웹소설 부문 최우수상을 수상한 별볆볆별명 작가의 신작이다. 작가의 전작 ‘공작님, 회개해주세요!’는 리디에서 6년간 연재된 바 있다.

이번에 공개된 이 소설은 내 소설이 아니다는 힐링 웹소설 전문 작가인 주인공이 남이 쓴 킬링 피폐 소설에 빙의해 해피엔딩으로 가기 위한 여정을 담은 성장 힐링물이다.

관련기사

‘이 소설은 내 소설이 아니다’ 포스터. (사진=리디)

리디는 해당 작품의 단독 연재를 기념해 포인트백 이벤트, 10원딜 등 다양한 행사를 진행한다.

리디 관계자는 “이번 신작은 참신한 세계관과 탄탄한 힐링 서사가 어우러진 현대 판타지 장르의 기대작”이라며 “많은 판타지 팬들이 리디가 준비한 행사와 함께 더욱 몰입해 작품을 즐기길 바란다”고 말했다.