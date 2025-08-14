리디, 판타지 웹소설 ‘이 소설은 내 소설이 아니다’ 단독 연재

단독 연재 기념 포인트백·10원딜 행사 진행

인터넷입력 :2025/08/14 10:36

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

콘텐츠 기업 리디 주식회사(대표 배기식)는 판타지 웹소설 ‘이 소설은 내 소설이 아니다’를 단독 연재한다고 14일 밝혔다.

웹소설 ‘이 소설은 내 소설이 아니다’는 2024 리디어워즈에서 판타지 웹소설 부문 최우수상을 수상한 별볆볆별명 작가의 신작이다. 작가의 전작 ‘공작님, 회개해주세요!’는 리디에서 6년간 연재된 바 있다.

이번에 공개된 이 소설은 내 소설이 아니다는 힐링 웹소설 전문 작가인 주인공이 남이 쓴 킬링 피폐 소설에 빙의해 해피엔딩으로 가기 위한 여정을 담은 성장 힐링물이다.

관련기사

‘이 소설은 내 소설이 아니다’ 포스터. (사진=리디)

리디는 해당 작품의 단독 연재를 기념해 포인트백 이벤트, 10원딜 등 다양한 행사를 진행한다.

리디 관계자는 “이번 신작은 참신한 세계관과 탄탄한 힐링 서사가 어우러진 현대 판타지 장르의 기대작”이라며 “많은 판타지 팬들이 리디가 준비한 행사와 함께 더욱 몰입해 작품을 즐기길 바란다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
리디 판타지 웹소설 이 소설은 내 소설이 아니다 별볆볆별명 포인트백 10원딜

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

이재명 정부, 'AI 기본사회' 선언…"AI·에너지 고속도로로 新성장 견인"

비만치료제 '위고비' 가격 40% 인하…"한국만 적용"

홈플러스, 15개 점포 문 닫는다…생존경영 체제 돌입

비트코인 12만3천600달러 돌파...역대 최고가 경신

ZDNet Power Center