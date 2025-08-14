엠로, 상반기 첫 400억 매출 돌파…AI·클라우드 전환 가속화로 글로벌 성장 박차

엠로(대표 송재민)가 상반기 사상 첫 400억원대 매출을 기록하며 견조한 성장세를 이어갔다.

글로벌 시장 불확실성에도 북미·유럽 시장 개척과 인공지능(AI)·클라우드 중심 포트폴리오 전환을 가속화하며 하반기 성장 모멘텀을 강화할 계획이다.

엠로는 공시를 통해 연결 기준 2025년 상반기 누적 매출액이 전년 동기 대비 26.2% 증가한 426억8천만원을 기록했다고 14일 밝혔다.

상반기 매출이 400억원을 넘은 것은 창사 이래 처음이다. 2분기 매출액도 220억5천만원으로 전년 동기 대비 14.9% 증가하며 역대 최대 분기 실적을 달성했다.

이번 실적 성장은 대기업 중심의 구매 시스템 구축과 해외 법인 확산, AI 솔루션 도입 확대가 주효했다. 특히 글로벌 SRM SaaS 솔루션 '케이던시아(Caidentia)' 공급 확대와 기존 고객사로부터 발생한 기술료·클라우드 서비스 사용료 증가가 매출 성장을 견인했다.

상반기 소프트웨어 라이선스 매출은 37억3천만원으로 전년 동기 대비 13.1% 늘었고, 기술료와 클라우드 사용료는 각각 75억4천만원, 27억7천만원으로 26.3%, 9.2% 증가했다.

해외 사업에서도 성과가 가시화됐다. 엠로는 '케이던시아'를 미국 공조장비 업체와 글로벌 PC·서버 제조사에 연이어 공급하며 북미 시장에서 신규 매출을 창출했다.

현재 미국과 유럽의 하이테크, 에너지, 의료기기, 소비재 기업을 대상으로 솔루션 제안과 기술 검증(PoC) 등을 진행 중이며, 하반기 실적 확대가 기대된다.

올해 상반기 영업이익은 11억2천만원, 당기순이익은 4억8천만원을 기록했다. 회사 측은 글로벌 소프트웨어 기업으로서 외형 확장과 미래 성장 투자를 늘린 영향이라고 설명했다.

엠로는 하반기 AI·클라우드 중심 솔루션 고도화를 통해 국내외 균형 성장을 이어갈 방침이다. 글로벌 표준 구매 기능과 구매 특화 AI 에이전트를 기존 솔루션에 탑재해 SaaS 기반으로 업그레이드 출시할 예정이다.

최근에는 협력사 검색, 유사 발주 실적 조회, 구매 문서 작성 등을 지원하는 AI 에이전트를 국내 주요 IT 기업과 플랜트 기업에 공급하거나 PoC를 진행했다.

엠로 관계자는 "'케이던시아'는 지난해 해외 시장 진출 이후 현재까지 북미에서 3건의 계약을 체결했고 올해 5월 가트너 유럽 행사에서는 전시 업체 중 가장 많은 참관객을 모았다"며 "앞으로도 고객 니즈를 선제적으로 반영해 혁신 솔루션을 제공하며 글로벌 공급망관리 소프트웨어 시장을 선도하겠다"고 말했다.