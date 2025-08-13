ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상자원부
인사
입력 :2025/08/13 15:36
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲산업재난담당관 조원철
산업통상자원부
