"창업 생태계 질적 성장하려면 KPI 탈피 다양성 확보해야"

공익법인 '한국사회투자(대표 이순열)'는 오는 26일 코엑스에서 열리는 ‘제2회 대한민국 사회적 가치 페스타’에서 ‘한국 창업 생태계의 다양성’을 주제로 특별 세션을 운영한다고 13일 밝혔다.

세션 제목은 ‘한국 창업 생태계의 다양성: 공백을 메우는 공존의 이야기’다. DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 관점에서 문제 정의, 창업분야, 창업자 배경, 사업모델 및 육성 프로그램 다양성까지 함께 조명한다.

현재 공공 지원 프로그램 포함 대부분의 육성 프로그램은 획일화된 성과지표와 이를 바탕으로 한 핵심성과지표(KPI) 달성에만 집중하는 지원 구조 등으로 인해, 다양한 창업가의 문제의식과 사업모델이 지원받기 어려운 한계를 안고 있다.

이번 세션은 특정 집단의 진입 장벽을 넘어서, 창업 생태계 전반의 혁신성과 회복력을 높이기 위한 전략으로서 ‘다양성’을 재정의한다.

세션 진행은 한국사회투자 이혜미 이사가 맡는다. 이순열 한국사회투자 대표의 키노트 발표로 시작된다.

이순열 대표는 ‘왜 창업 생태계에서 다양성이 중요한가’를 주제로, 단순한 형평성을 넘어선 DEI의 전략적 가치와 투자 현장에서의 제도 개선 필요성을 제시할 계획이다.

이어지는 사례 발표에는 창업 생태계의 다양한 현장에서 활약 중인 연사들이 참여해, 제도 밖에서 마주한 현실과 포용적 지원의 가능성을 제시한다.

조수원 투아트 대표는 ‘여성 창업가가 장애인 솔루션으로 스타트업을 한다는 것은’을 주제로, 권기정 씨티엔에스 대표는 ‘기후테크 기업인 우리는 왜 미국으로 가려고 하는가’를 주제로 사례발표를 진행한다.

이어 박성종 아산나눔재단 사회혁신팀 팀장은 재단 프로그램 ‘아산상회’를 중심으로 창업 다양성에 주목한 사례를, 김중현 우아한형제들 가치경영실 실장은 스타트업 육성에서 DEI 기반 접근이 어떻게 설계되는지를 사례로 풀어낸다.

마지막으로 이승화 심산벤처스 코리아 대표는 글로벌 DEI 트렌드와 국내 생태계의 발전 방향을 제시한다.

이순열 대표는 “이번 세션은 단지 다양한 ‘대상’을 나열하는 자리가 아니라, 다양성이야말로 창업 생태계의 지속가능성이자 사회적 포용성이라는 전략적 관점에서 진행되는 논의”라고 말했다.