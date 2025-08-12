파블로항공, APEC 교통실무회의 발표

무인이동체 자율군집제어 전문기업 파블로항공은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 2025와 연계해 개최된 '제55회 교통실무회의(TPTWG)'에 국내 드론기업 대표로 참가했다고 12일 밝혔다.

파블로항공은 지난 7일 TPTWG 회의 세션에 참가해 '드론 시대에 첨단 비행 안전'을 주제로 ▲드론 비행 시 안전 요소 ▲드론 안전 글로벌 트렌드 및 기술 성숙도 ▲국내 비행 정책 트렌드 등 '드론 안전 및 정책' 분야에 대해 발표했다.

회사는 저고도 운항 무인항공기의 운항위험도를 사전에 종합적으로 평가 및 분석할 수 있는 플랫폼 소프트웨어 '저고도 운항위험도 평가시스템(L-ORAS)' 베타테스트 버전을 최초로 공개했다.

안치훈 파블로항공 기술연구소 비행안전파트 리드(오른쪽)가 APEC 2025 연계 '제55회 교통실무회의' 세션에 참가해 안전한 드론 비행에 대한 발표를 진행하고 있다. (사진=파블로항공)

L-ORAS는 유럽항공안전청(EASA) 특정운영위험평가(SORA)와 미국연방항공청(FAA) 안전위험관리(SRM) 등 글로벌 비행 안전 지표를 통합 적용했다. 사용자 친화적 조작법을 갖춰 비전문가도 손쉽게 운영할 수 있다.

위험도평가 종합 포트폴리오를 제시해 비행 승인·기록 관리 등 행정 기반 데이터로 활용할 수 있다. 위험도평가결과와 드론 비행 기체 및 비행 이력, 사용자 정보 등을 통합 관리할 수 있어 드론 보험료 산정 및 손해사정자료로 쓸 수 있다.

유동일 파블로항공 기술부사장은 "유럽과 미국 등 주요 항공 선진국에서도 비행 데이터를 관리하는 것은 매우 복잡한 절차와 긴 소요 시간을 수반한다"라며 "L-ORAS는 이를 최대한 손쉬운 방식으로 활용할 수 있도록 구성했다"고 설명했다.

파블로항공은 불꽃연출이 결합된 드론아트쇼와 방산용 자폭드론 테스트 등 드론 비행 전 L-ORAS를 활용해 안전한 비행 환경을 검증하고 있다.

또한 드론을 적극적으로 활용하고 있는 기관 및 기업 등 L-ORAS 시범 활용을 희망하는 사용자를 대상으로 베타테스트 서비스를 한시적으로 제공하고 있다.

한편 파블로항공은 지난 4~8일 TPTWG 회의와 연계해 마련된 전시홀에 홍보부스를 설치하고 스마트 모빌리티 산업분야에 특화된 항공기 외관검사 솔루션과 CES 2024 혁신상을 수상한 UAM 교통관리체계 어반링크X, 드론배송 솔루션 등을 소개했다.