동서발전, ‘인공지능 전환(AX) 중장기 추진전략’ 수립 착수

동서발전이 울산과학기술원(UNIST)와 손잡고 인공지능 전환(AX) 중장기 전략 수립에 착수했다.

한국동서발전(대표 권명호)는 지난 11일 울산 본사에서 ‘AX 중장기 추진전략 수립 착수회의’를 개최하고 전사적 AI 기반 혁신 프로젝트에 본격 나섰다고 밝혔다.

동서발전은 AI를 조직의 모든 의사결정·운영 프로세스에 내재화해 발전산업 패러다임을 재정의하는 것을 목표로 설정했다.

동서발전은 UNIST U미래전략원과 협력해 전력산업 특성과 공기업 운영환경에 최적화된 맞춤형 AX 로드맵을 설계한다.

서병기 UNIST U미래전략원장(왼쪽 여섯 번째)과 남석열 한국동서발전 기획관리본부장(왼쪽 다섯 번째)이 ‘인공지능 전환(AX) 중장기 추진전략 수립 착수회의’에서 참석자들과 파이팅을 외치고 있다.

전략에는 ▲발전소 운영 최적화 ▲안전·설비 예측진단 ▲경영 의사결정 자동화 ▲고객 서비스 혁신 등 AI가 적용 가능한 모든 영역이 포함된다.

관련기사

이날 착수회의는 기획관리본부장이 전담조직의 장을 맡아 주재하고 조직·인사·발전·정보기술(IT) 등 4개 분야에서 선발된 전담조직(TF) 구성원 전원이 참석했다. 참석자들은 추진 배경과 향후 일정에 대한 설명을 듣고 분야별 역할과 협력 방안을 논의했다.

권명호 동서발전 사장은 “인공지능(AI) 전환은 선택이 아니라 생존을 위한 필수 전략”이라며 “이번 중장기 추진전략을 통해 동서발전은 공기업 디지털 혁신의 모범이자, 전력산업 AI 활용의 선도기업으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.