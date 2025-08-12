SOOP, 콘텐츠 큐레이션 페이지 ‘숲 픽’ 선봬

커뮤니티·이벤트 등 참여형 콘텐츠 마련

인터넷입력 :2025/08/12 10:46

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SOOP은 콘텐츠 큐레이션 페이지 ‘숲 픽(SOOP PICK)’을 새롭게 선보인다고 12일 밝혔다.

‘숲 픽’은 라이브 스트리밍 콘텐츠의 흐름을 이어주는 큐레이션 페이지다. 이용자들이 놓친 콘텐츠를 빠르게 파악할 수 있도록 매일과 매주의 주요 방송을 정리한 ‘데일리’와 ‘위클리’ 콘텐츠를 제공하고 있다. 또한, 스트리머 인터뷰 ‘핫터뷰’를 통해 좋아하는 스트리머에 대해 더욱 자세히 알아 볼 수 있는 기회도 마련하고 있다.

숲 픽은 SOOP의 전체메뉴 또는 ‘LIVE’ 탭의 ‘보이는 라디오’ 페이지를 통해 접속할 수 있다.

SOOP의 콘텐츠 큐레이션 페이지 '숲 픽'. (사진=SOOP)

이와 함께 숲 픽은 ▲커뮤니티 ▲이벤트 ▲리워드 등 이용자 참여형 콘텐츠를 마련해 페이지를 더욱 다양하게 즐길 수 있도록 구성했다. SOOP은 숲 픽을 통해 이용자와 함께 만들어가는 라이브 스트리밍 생태계를 더 강화해 나갈 계획이다.

숲 픽은 스트리머의 라이브 콘텐츠를 한눈에 정리하고 큐레이션하는 데 초점을 두고 있다.

‘매거진’ 카테고리의 ‘데일리’에서는 당일 진행된 콘텐츠의 내용을 확인할 수 있고, ‘위클리’에서는 한 주간의 주요 콘텐츠를 정리해 제공한다. ‘스페셜’에서는 SOOP의 주요 소식과 공식 콘텐츠를 카드뉴스 형식으로 소개한다.

뿐만 아니라 숲 픽은 이용자들이 새로운 즐길 거리를 발견할 수 있도록 하기 위해 ‘상영관’ 카테고리에서 오늘의 추천 VOD를 선별해 놓친 장면이나 다시 보고 싶은 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있게 돕고 있다. 또 스트리머의 매력과 방송 비하인드를 담은 인터뷰 ‘핫터뷰’를 통해 유저들의 관심을 높이고 참여로 이어지도록 지원하고 있다.

숲 픽은 이용자가 직접 참여하고 소통할 수 있는 커뮤니티 환경도 구축하고 있다. ‘커뮤니티’ 카테고리는 이용자들이 콘텐츠에 대한 의견을 나누고 좋아하는 스트리머를 추천할 수 있는 공간으로 마련됐다. 또한 ‘즉석 이벤트’, ‘이달의 스트리머 발표 이벤트’ 등 다양한 참여형 이벤트를 운영하고 있다.

또한 숲 픽은 다양한 활동을 통해 포인트를 적립하고, 이를 경품 응모에 활용할 수 있는 ‘픽 업’ 제도도 운영 중이다. ▲기사 읽기 ▲VOD 시청 ▲커뮤니티 글 확인 등 일상적인 활동만으로도 포인트를 적립할 수 있다.

앞으로도 숲 픽은 유저들이 더욱 적극적으로 콘텐츠에 참여할 수 있는 환경을 마련하며 커뮤니티 활성화를 강화해 나갈 예정이다.

‘핫터뷰의 주인공은 바로 너’와 같은 스트리머 기반 콘텐츠를 강화하는 동시에 ‘SOOP의 친근한 스트리머를 소개해주세요’ 등 유저가 직접 콘텐츠를 제작할 수 있는 다양한 이벤트도 확대할 계획이다. 유저들이 직접 숲 픽의 콘텐츠를 정리하는 ‘SOOP프레스’ 기자단 확대 운영을 검토하고 단순 기사 작성을 넘어 미디어 및 IT 분야의 실무를 간접 체험할 수 있는 기회도 제공할 전망이다.

SOOP은 “이용자가 콘텐츠의 소비자이자 창작자, 나아가 확산자로 자연스럽게 연결되는 선순환 생태계를 확대 나갈 방침”이라며 “이용자 직접 콘텐츠 제작과 소통에 참여하며 ‘함께 만들어가는 콘텐츠 생태계’를 만들어 갈 계획”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
