‘9년 연속 성장’ 스파크플러스, 내년 IPO 도전장

공유오피스 기업 스파크플러스가 기업공개(IPO)를 본격 추진한다. 견고한 실적을 바탕으로 기업가치 제고에 속도를 낸다는 목표다.

12일 IT 업계에 따르면 스파크플러스는 IPO 추진 작업에 착수했다. 지난해부터 국제회계기준(K-IFRS)을 도입해 재무 기준을 상향했고, 금융감독원이 지정한 외부 감사도 수감하고 있다.

최근 손주환 신임 대표의 취임 역시 IPO 추진과 맞물린 조직 역량 강화의 일환으로 풀이된다. 시장에서는 내년께 스파크플러스가 코스닥 무대에 데뷔할 것으로 보고 있다.

스파크플러스는 글로벌 엑셀러레이터 스파크랩과 아주컨티뉴엄(구 아주호텔앤리조트)이 2016년 공동 설립한 공유오피스 기업이다. 강남, 광화문, 여의도, 성수 등 서울 주요 상권에 37개 지점을 운영 중이다.

주력 사업인 공유오피스의 안정적 운영을 바탕으로 지난해부터는 사업 다각화에도 속도를 내고 있다. 지난해 5월 출시한 중소형 오피스 브랜드 '오피스B'는 1호점이 오픈 일주일 만에 전부 임차되는 결과를 얻었다.

상업용 임대관리 서비스형소프트웨어(SaaS) '빌딩플러스' 역시 등록된 자산 규모가 공시지가 기준 약 1조원에 달하는 등 성과를 내고 있다.

지난해 회사 연간 매출은 758억원으로 설립 이후 9년 연속 증가세다. 영업이익 역시 2023년 45억원, 지난해엔 82억원으로 흑자를 이어가고 있다.

이처럼 탄탄한 실적을 유지하고 있으나, 지난 몇 년간 시장 침체와 공모주 투자심리 위축 등 외부 환경을 고려해 상장 시기를 조율해 온 것으로 전해졌다.