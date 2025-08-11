‘그리팅 TRM’ 사용 리크루터, 작년 상반기 대비 53%↑

두들린(대표 이태규)은 기업의 인재풀 관리 솔루션인 ‘그리팅 TRM’의 올 상반기 이용 리크루터 수가 전년 상반기 대비 약 53% 증가했다고 11일 밝혔다.
그리팅 TRM에 리크루터가 등록해 관리 중인 인재풀은 40% 가까이 늘어나 많은 기업이 다양한 경로를 통해 인재를 발굴하고 있다. 그만큼 다이렉트 소싱을 활발히 진행하고 있음이 확인됐다.
2023년 10월 인재풀 관리 솔루션으로 출시된 그리팅 TRM은 클릭 한 번으로 인재 정보를 빠르게 등록할 수 있는 ‘AI 파싱’ 기능을 지원하고 있다. 기업 리크루터가 링크드인에서 후보자 이력서를 다운받으면 AI 파싱 기능이 후보자 정보를 읽고 데이터로 가공해 자동으로 TRM에 입력해준다. 이는 반복적이고 번거로운 업무를 대폭 줄여줘 리크루터의 업무 생산성을 높여준다.
또 그리팅 TRM에서는 다수 리크루터가 동시에 후보자와 소통한 내용을 확인하고 기록할 수 있어 중복 연락이나 오기재·정보 누락 등을 방지할 수 있다. 특별 관리 대상인 후보자와 장기적인 연락을 취해야 할 대상 등 인재를 목적에 맞게 구분해 관리할 수 있는 점도 편리하다. 만약 몇 개월 뒤 다시 연락해야 하는 후보자가 있다면, 알림 설정을 통해 잊지 않고 연락을 취함으로써 핵심 인재와 우호적인 관계를 형성해 나갈 수 있다.
현재 기아, 팀스파르타, 핀다 등 채용 파이프라인 다각화를 통해 핵심 인재를 적극 유치 중인 다수 기업이 그리팅 TRM을 사용 중이다. 핵심 인재를 소싱할 때 기업들이 가장 많이 활용한 경로는 여러 채용 플랫폼을 제치고 링크드인(57%)이 1위를 차지했다.
관련기사
- 그리팅, 상반기 중소기업 도입률 전년비 158%↑2025.07.22
- 두들린 그리팅, 원티드랩과 서비스 연동2025.07.10
- 서로 닮아가는 채용 플랫폼…데이팅·사주로 차별화 꾀하기도2025.07.01
- 신수정 대표, HR 리더 만나 핵심인재 얘기 나눈다2025.05.27
링크드인에서는 경력뿐 아니라 게시글을 통한 인재의 성향 및 가치관도 확인할 수 있어 컬처핏 검증에도 유리하기 때문으로 파악된다. 또 그리팅 TRM을 이용하면 수기 입력 없이 링크드인 이력서 다운로드만으로도 인재 정보의 빠른 수집이 가능하다. 이외 주요 채용 플랫폼이 38%를, 기타가 3%를 차지했다.
이태규 두들린 대표는 “핵심 인재라 불리는 특정 직군의 소수 인재를 선점하기 위해 여러 기업이 채용 파이프라인을 다각화하고 있다”며 “그리팅 TRM을 활용해 핵심 인재를 더욱 성공적으로 관리 및 영입하려는 현상도 늘고 있다. 그리팅 TRM은 ATS와 연동돼 인재 발굴부터 채용까지 원스톱으로 가능하다”고 밝혔다.