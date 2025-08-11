‘그리팅 TRM’ 사용 리크루터, 작년 상반기 대비 53%↑

두들린(대표 이태규)은 기업의 인재풀 관리 솔루션인 ‘그리팅 TRM’의 올 상반기 이용 리크루터 수가 전년 상반기 대비 약 53% 증가했다고 11일 밝혔다.

그리팅 TRM에 리크루터가 등록해 관리 중인 인재풀은 40% 가까이 늘어나 많은 기업이 다양한 경로를 통해 인재를 발굴하고 있다. 그만큼 다이렉트 소싱을 활발히 진행하고 있음이 확인됐다.

2023년 10월 인재풀 관리 솔루션으로 출시된 그리팅 TRM은 클릭 한 번으로 인재 정보를 빠르게 등록할 수 있는 ‘AI 파싱’ 기능을 지원하고 있다. 기업 리크루터가 링크드인에서 후보자 이력서를 다운받으면 AI 파싱 기능이 후보자 정보를 읽고 데이터로 가공해 자동으로 TRM에 입력해준다. 이는 반복적이고 번거로운 업무를 대폭 줄여줘 리크루터의 업무 생산성을 높여준다.

그리팅 TRM

또 그리팅 TRM에서는 다수 리크루터가 동시에 후보자와 소통한 내용을 확인하고 기록할 수 있어 중복 연락이나 오기재·정보 누락 등을 방지할 수 있다. 특별 관리 대상인 후보자와 장기적인 연락을 취해야 할 대상 등 인재를 목적에 맞게 구분해 관리할 수 있는 점도 편리하다. 만약 몇 개월 뒤 다시 연락해야 하는 후보자가 있다면, 알림 설정을 통해 잊지 않고 연락을 취함으로써 핵심 인재와 우호적인 관계를 형성해 나갈 수 있다.

현재 기아, 팀스파르타, 핀다 등 채용 파이프라인 다각화를 통해 핵심 인재를 적극 유치 중인 다수 기업이 그리팅 TRM을 사용 중이다. 핵심 인재를 소싱할 때 기업들이 가장 많이 활용한 경로는 여러 채용 플랫폼을 제치고 링크드인(57%)이 1위를 차지했다.

링크드인에서는 경력뿐 아니라 게시글을 통한 인재의 성향 및 가치관도 확인할 수 있어 컬처핏 검증에도 유리하기 때문으로 파악된다. 또 그리팅 TRM을 이용하면 수기 입력 없이 링크드인 이력서 다운로드만으로도 인재 정보의 빠른 수집이 가능하다. 이외 주요 채용 플랫폼이 38%를, 기타가 3%를 차지했다.

이태규 두들린 대표는 “핵심 인재라 불리는 특정 직군의 소수 인재를 선점하기 위해 여러 기업이 채용 파이프라인을 다각화하고 있다”며 “그리팅 TRM을 활용해 핵심 인재를 더욱 성공적으로 관리 및 영입하려는 현상도 늘고 있다. 그리팅 TRM은 ATS와 연동돼 인재 발굴부터 채용까지 원스톱으로 가능하다”고 밝혔다.