장애 걱정 없는 글로벌 DB…오라클, 차세대 '엑사데이터' 서비스 공개

오라클이 미션 크리티컬 애플리케이션과 에이전틱 인공지능(AI) 워크로드를 전 세계 어디서나 안정적으로 운영할 수 있는 차세대 데이터베이스(DB) 서비스를 선보인다.

오라클은 전 세계 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI) 리전에서 분산형 애플리케이션 배포를 간소화하는 '글로벌 분산형 엑사데이터 DB'를 공식 출시했다고 11일 밝혔다.

이 서비스는 엑사스케일 인프라를 기반으로 여러 위치에 데이터를 자동 배포·저장·동기화해 특정 리전에 장애가 발생해도 애플리케이션을 계속 가동할 수 있도록 지원한다. 또 각국의 데이터 레지던시 규제를 충족할 수 있도록 돕는다.

오라클이 글로벌 분산형 엑사데이터 DB를 출시했다. (사진=오라클)

특히 유연한 서버리스 아키텍처를 채택해 복잡한 설정이나 관리 없이 워크로드 변화에 맞춰 확장·축소할 수 있다. 이를 통해 실시간 데이터 분석, 대규모 트랜잭션 처리, 에이전틱 AI 모델 실행 등 다양한 분산형 워크로드를 비용 효율적으로 운영할 수 있다는 것이 오라클 측 설명이다.

오라클 웨이 휴 수석 부사장은 "다수 데이터센터와 리전에서 분산형 DB를 운영하는 것은 높은 비용과 복잡성이 따른다"며 "이번 서비스는 모든 규모의 기업이 낮은 비용으로 요구사항을 충족할 수 있도록 설계됐다"고 말했다.

이 서비스는 ▲엑사스케일 기반 대규모 벡터 검색과 분석 ▲RAFT 복제 기반 무중단 페일오버로 데이터 손실 없는 고가용성 ▲자동화된 데이터 배포를 통한 데이터 레지던시 준수 ▲사용량 기반 과금 모델을 통한 비용 절감 등 기능을 제공한다.

특히 금융·의료·제조·유통·통신 등 데이터 처리와 규제가 중요한 산업군에서의 활용이 증가할 전망이다.

컨스텔레이션 리서치의 홀거 뮬러 부사장은 "에이전틱 AI 시대에는 전 세계 분산 애플리케이션에서 벡터 처리를 지원하는 새로운 접근이 필요하다"며 "오라클의 이번 서비스는 AI 처리 성능, 가용성, 비용 효율성을 동시에 제공한다"고 평가했다.