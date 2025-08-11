KT "AI 전략...글로벌 협력·자체 개발·내부 혁신 삼각편대"

KT가 글로벌 협력, 자체 AI 개발을 병행하는 멀티 모델 전략과 네트워크‧미디어 서비스 혁신을 중심으로 한 3대 AI 사업 방향성을 제시했다.

대표적으로 마이크로소프트(MS)와의 협력을 통해 AI 역량을 보완하고, 자체 개발과 오픈소스 모델을 통해 차별화된 AI 서비스를 선보이겠다는 구상이다.

장민 KT 최고재무책임자(CFO)는 11일 진행한 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “MS와의 파트너십, 팔란티어와의 독점 솔루션 공급 계약을 통해 부족한 역량을 채우고, 이를 기반으로 시큐어 퍼블릭 클라우드나 한국형 챗GPT 같은 서비스를 제공할 것”이라며 첫 번째 전략을 소개했다.

두 번째 전략은 멀티모델 전략이다. 장 CFO는 “MS와의 협력 모델뿐 아니라 자체 개발한 ‘믿음:2.0’을 지속 개선해 이용자에게 다가갈 것”이라며, 라마(LLaMA) 같은 오픈소스 모델도 활용할 계획을 밝혔다.

마지막 세 번째 전략은 AI를 KT의 네트워크 관리나 미디어 서비스에 접목하는 것이다. 지니TV 셋톱박스에 MS 애저 오픈서비스 기반 AI 에이전트를 적용하거나, 기지국 운영 효율화를 위한 AI 역량을 결합하는 혁신이 그 예다.

KT는 이번 3대 전략을 통해 AI를 기업 성장의 핵심 축으로 삼고, 이용자 서비스부터 내부 운영까지 전방위적 혁신을 추진한다는 방침이다.