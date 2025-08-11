해시드이머전트, 인도 최대 웹3 콘퍼런스 ‘IBW2025’ 12월 개최

해시드이머전트가 오는 12월 2일, 3일 이틀간 인도 벵갈루루 쉐라톤그랜드호텔에서 인도 최대 웹3 콘퍼런스 ‘IBW2025’를 개최한다고 11일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 IBW2025는 인도 블록체인 생태계를 대표하는 메인 행사로 전 세계 웹3 리더들과 인도 현지 커뮤니티를 잇는 핵심 허브로 자리잡았다.

이번 행사에는 ▲스리람 칸난 아이겐클라우드 설립자 ▲세바스티앙 보르제 더 샌드박스 최고운영책임자 ▲유수프 굴라마바스 애니모카 브랜즈 최고지식책임자 ▲비샬 칸카니 멀티코인 캐피털 수석심사역 ▲마크 라이던 에이서 공동창업자 겸 최고전략책임자 ▲오기 일라그 CMT 디지털 파트너 ▲릭 크리에거 트러스트월렛 최고운영책임자를 비롯해, 인도 내 ▲싯다르트 셰티 핀터넷랩 CEO ▲싯다르트 바르와니 제트킹 인포트레인 리미티드 공동대표 겸 최고재무책임자 등 다수의 글로벌·현지 웹3 인사가 연사로 참여한다.

후원사로는 타이틀 스폰서 앱토스를 비롯해 폴리곤, 빗겟, 엑스디씨, 빗고 등 글로벌 블록체인 기업들이 참여한다.

이번 행사에는 5000명 이상의 참가자가 모여 인도 현지 웹3 시장과 글로벌 시장의 접점을 강화하는 다양한 네트워킹 활동을 진행할 예정이다.

또 인도 웹3 생태계의 개발자와 창업자를 조명하는 ‘IBW 데모데이’ 프로그램도 열린다. 올해 3회째를 맞는 IBW 데모데이는 인도 전역의 유망 스타트업들이 글로벌 투자자와 파트너를 직접 만날 수 있는 기회를 제공하는 자리로, 인도 내 웹3 창업 붐을 상징하는 주요 플랫폼으로 자리잡았다.

김서준 해시드 대표는 “IBW는 단순한 블록체인 콘퍼런스를 넘어, 14억 인구와 세계 최대 IT 인재 풀을 보유한 인도라는 전략적 거점에서 글로벌 웹3 네트워크와 로컬 커뮤니티를 유기적으로 연결하는 중추적 플랫폼”이라며 “급속한 디지털 전환과 정부의 블록체인 친화 정책으로 웹3 생태계가 폭발적으로 성장하고 있는 인도 시장의 무한한 가능성에 주목하고 있다”고 말했다.

이탁근 해시드이머전트 대표는 “지난 2년간 IBW는 인도 웹3 생태계의 중심 무대로 자리매김하며 글로벌 기업과 인도의 웹3 커뮤니티를 연결해왔다”며 “인도가 지난 2년 연속 체이널리시스 조사에서 전 세계 암호화폐 채택률 1위를 기록하고, 세계 2위의 웹3 개발자 시장으로 부상한 만큼, IBW2025는 이러한 모멘텀을 바탕으로 역대 최대 규모로 개최될 예정”이라고 전했다.