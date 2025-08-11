티오리, '보안 올림픽' 4년 연속 우승 영예

사이버 보안 전문 기업 티오리한국(대표 박세준)은 세계 최고 권위희 해킹 대회 ‘데프콘 CTF 33(DEF CON CTF 33)’에서 우승하며 4년 연속 우승이라는 대기록을 세웠다고 11일 밝혔다.

데프콘 CTF는 1993년부터 시작된 동명의 세계 최대 해킹 컨퍼런스에서 열리는 해킹방어대회로, ‘해커들의 올림픽’이라 불리며 세계적인 명성을 자랑한다. 올해 본선은 현지 시간 8월 8일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 3일간 개최됐다.

세계 최대 해킹 방어 대회 데프콘 CTF33에서 우승한 티오리한국이 속해있는 MMM팀.(사진=티오리한국)

티오리는 사내 소속의 더덕팀(The Duck)을 중심으로 미국 카네기 멜론 대학의 PPP팀, 그리고 캐나다 브리티시 컬럼비아 대학의 Maple Bacon과 연합해 'MMM(Maple Mallard Magistrates)'팀으로 참가했다.

MMM 팀은 전 세계 예선을 통과한 12개 팀과 48시간 동안 실시간 공격·방어전을 펼친 끝에 최종 우승을 차지한 것으로 전해졌다. 2위와 3위는 각각 Blue Water팀과 SuperDiceCode팀이 차지했다.

데프콘 스코어보드.(사진=티오리한국)

이에 티오리는 "통산 9번째 데프콘 우승 트로피를 들어 올리며 세계 최강의 사이버보안 기술력을 다시 한 번 입증했다"며 "4년 연속 우승이라는 전무후무한 대기록을 세웠다"고 밝혔다.

관련기사

MMM 연합팀을 총괄한 티오리의 박세준 대표는 "매년 진화하는 기술 환경 속에서 4년 연속 세계 최고 자리를 지켜낸 팀원들의 탁월한 역량과 식지 않는 열정에 무한한 자부심과 감사를 느낀다"고 소감을 밝혔다.

또 박 대표는 "데프콘 우승은 단순한 기록이 아니라, 우리의 기술력이 현실 세계의 보안 위협을 해결할 수 있다는 실증"이라며 "여기에 안주하지 않고 실전 경험을 바탕으로 더욱 안전한 디지털 세상을 만드는 데 기여하며 글로벌 보안 시장을 선도하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 다짐했다.