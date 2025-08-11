中 BYD, ‘3천 마력’ 전기 슈퍼카 내놓는다

중국 전기차 제조업체 비야디(BYD)가 3천 마력급 전기 슈퍼카를 출시할 예정이라고 자동차 전문매체 일렉트렉이 최근 보도했다.

이 같은 사실은 BYD가 중국 공업정보화부(MIT)에 지난 6월 제출한 서류를 통해 알려졌다. 보도에 따르면, BYD는 첫 번째 전기 슈퍼카 양왕(Yangwang) U9의 새로운 버전인 '트랙 에디션'을 준비 중이다.

BYD가 기존의 전기 슈퍼카 양왕 U9의 업그레이드 모델을 준비 중이다. 사진은 양황 U9 (사진=BYD)

양왕 U9 슈퍼카는 4개의 전기 모터가 탑재돼 총 출력이 약 1천300마력에 달해 정지 상태에서 시속 100km까지 단 2.36초 만에 가속할 수 있었다.

BYD가 새롭게 개발 중인 ‘트랙 에디션’은 기존 양왕 U9 모델에 더 나은 공기 역학적 성능을 위한 차체 변경, 모터 개선 등 변화를 꾀할 예정이다.

공개된 서류에 따르면, 새 모델인 트랙 에디션은 각 바퀴의 모터를 555kW급 신형 모터로 개선해 2천220kW(3천19마력)의 출력을 발휘해 기존 U9의 2배 이상의 출력을 자랑할 예정이다.

참고로, 3개 모터를 장착한 테슬라 모델 Y 플래드의 최대 출력은 1천20마력이고 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 1.99초가 걸린다. 이는 기존 양왕 U9보다 0.5초 이상 빠른 것이다.

외신들은 새로운 모델이 BYD가 지난 3월 공개한 고속 모터 기술을 활용할 가능성이 있다고 전하고 있다.

양왕 U9 새 모델의 차체 길이는 4,966mm, 너비는 2,029mm, 높이는 1,311mm, 휠베이스는 2,900mm로 현재 판매 중인 양왕 U9와 동일하며 자체 중량은 2천480kg, 최대 속도는 시속 350km다. 또, BYD 배터리 자회사 핀드림스 배터리가 만든 리튬 철 인산화물(LFP) 배터리를 사용할 예정이다.

그 밖에도 ▲325/35 R20 타이어가 장착된 20인치 휠 ▲탄소섬유 지붕 ▲대형 고정식 탄소 섬유 리어 윙 ▲공기역학적 최적화를 위한 조절 가능한 블레이드가 있는 리어 디퓨저 등을 탑재할 예정이다.