씨젠, 2분기 순이익 적자…영업이익 31억원

씨젠이 2분기에 매출과 영업이익에서 성장을 유지했지만, 순이익에서는 적자를 본 것으로 나타났다.

씨젠이 공시한 연결기준 2분기 영업실적에 따르면 매출은 1140억6천만원으로 1분기 대비 다소 감소했지만, 전년 동기대비 13.9% 성장한 것으로 나타났다. 5분기 연속 1000억원을 돌파하며 안정세를 유지하고 있다.

영업이익은 31억4500만원으로 1분기 대비 78.8% 감소했다. 반기 누적은 179억9100만원을 기록했다.

당기순이익은 7천100만원 적자를 기록했다. 다만 반기 누적 실적은 1분기 호실적의 영향으로 288억5600만원을 기록하며 전년 동기대비 30.7% 성장했다.

회사 측에 따르면 진단시약과 추출시약을 합한 시약 매출은 전체 매출의 76.7%를 차지하며 875억원을 기록했다. 비코로나 제품이 대부분을 차지하는 진단시약 매출은 780억원으로 전년동기대비 4.8% 증가해 지속적인 성장세를 보였고, 추출시약 매출은 95억원으로 21.8% 증가, 장비 등의 매출도 266억원으로 48.6% 증가했다.

진단시약 가운데선 비호흡기 제품의 성장세가 두드러졌는데 독자적인 신드로믹 정량 PCR 기술이 적용돼 동시 다중 진단이 가능한 제품력을 바탕으로 소화기(GI) 제품이 30.9%, 자궁경부암(인유두종바이러스, HPV) 관련 제품이 21.4% 증가했다. 반면 호흡기 제품은 국지적 팬데믹이 완화하는 등 계절적 비수기에 진입하며 호흡기 바이러스(RV) 제품과 호흡기 세균(PB) 제품은 15%가량 감소세를 보였다.

지역별 매출 비중은 유럽이 61%로 가장 높았으며 이어 아시아 17%, 중남미 10%, 한국 8%, 북미 5% 순으로 나타났다.

씨젠 김정용 재무관리실장은 “타사 대비 우수한 성능의 GI 제품이 견조한 매출 성장세를 이어가고 있으며 유전형 분석(지노타이핑)이 강점인 HPV 관련 제품의 매출도 증가하고 있다”며 “하반기는 비호흡기 제품의 성장세를 유지하며 성수기에 진입하는 호흡기 제품의 매출 증가가 예상되는 가운데 진단의 새로운 시대를 열어갈 CURECA™(큐레카) 및 STAgora™(스타고라)와 관련된 영업활동이 본격화할 것”이라고 말했다.

한편 씨젠은 지난달 미국 시카고에서 열린 진단검사의학회(ADLM) 2025에서 무인 PCR 자동화 시스템 ’CURECA’와 진단데이터 실시간 공유 분석 플랫폼 ‘STAgora’를 처음으로 공개해 호평을 받았다.

이 자리에서 천종윤 씨젠 회장은 “무인 자동화와 데이터 기반 정밀검사가 분자진단의 미래를 바꿀 것”이라고 포부를 밝히기도 했다.