바디텍메드, 2025년 2분기 매출 415억원…전년 동기대비 14.5% 증가

바디텍메드가 2분기 연결기준 매출 415억원, 영업이익 92억원을 기록했다.

바디텍메드가 공시한 2분기 연결기준 영업(잠정) 실적에 따르면 매출은 415억원으로 전년 동기대비 14.52% 증가한 것으로 나타났다.

반면 이익면에서는 전기대비 증가했지만 전년 동기대비 하락한 것으로 나타났따. 2분기 영업이익은 92억원(1분기 80억8천만원)으로 전년 동기대비 0.68% 하락했고, 당기순이익은 74억5700만원(1분기 72억5900만원)으로 전년 동기대비 23.89% 하락했다.

회사 측에 따르면 2분기 실적은 글로벌 주요 시장에서 고른 성장세를 보였다. 중동 및 북아프리카(MENA) 지역은 매출이 전년 대비 29.3% 증가하며 전체 매출에서 25.5%를 차지, 주된 성장 동력으로 자리잡았고, 중남미 지역은 매출이 38.6% 증가하며 빠른 성장세를 보여줬으며, 유럽은 전년 대비 5.9% 증가하며 안정적인 증가세를 기록했다.

2025년 2분기 기준 지역별 매출 구성은 MENA 25.5%, 유럽 23.0%, 아시아 18.6%, 중남미 14.3%, 아프리카 8.1%, 국내 7.3%로, 글로벌 시장에서의 다변화가 더욱 강화됐다.

질환군별로는 비감염성 진단 제품이 성장한 것으로 나타났는데, 심혈관 질환 제품은 16.1% 증가하며 지속적인 성장세를 보였고, 당뇨 질환 제품은 13.2% 증가하며 강세를 이어갔다. 기타 질환 제품군은 49.5% 증가하며 가장 큰 성장률을 기록한 반면, 호르몬 질환 제품과 감염성 질환 제품은 보합세를 보였고, 암 관련 제품은 성장을 이어갔다.

진단장비 설치는 상반기 7천300대 이상 설치됐으며, 이는 2024년 전체 설치 수치(1만552대)의 약 70%에 해당한다.

2분기에는 4천111대가 신규 설치됐고, 주력 장비인 ‘아피아스’와 ‘아이크로마’ 시리즈는 2천623대가 신규 설치됐다. 코로나 팬데믹 시기 급증했던 설치량은 엔데믹 전환 이후 일시적으로 감소했으나, 2023년부터 본격적인 회복세를 보였고, 2025년에는 역대 가장 많은 신규 장비 설치가 예상된다.

최의열 바디텍메드 대표는 “이번 2분기 실적은 바디텍메드의 글로벌 시장 다변화와 제품 포트폴리오 확대가 성과를 내고 있음을 보여준다. 특히 고부가가치 제품 중심으로 수익성을 강화한 것이 실적 개선에 크게 기여했다”며 “하반기에는 생화학, 혈액분석, 동물진단 등 신사업 부문 확장과 선진국 시장 공략을 위한 품질 경쟁력 강화를 더욱 집중적으로 추진할 것”이라고 전했다.