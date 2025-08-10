LK99 김현탁 美 교수 "나노볼트 급 저항 확인"...'현탁 연구소' 창립도

지난 2023년 전세계 과학기술계를 떠들석하게 했던 초전도체 'LK-99'. 학계 진위는 가려졌지만, 과거 황우석 교수 사건만큼이나 파급력이 컸기에 이에 대한 학계 관심도 여전하다.

당시 미국 윌리엄 앤드메리대 대학 연구교수로 재직하며 이 연구에 참여했던 김현탁 교수가 당시 상황과 향후의 연구를 조망하는 장문의 메일을 지디넷코리아로 보내왔다. 당시 연구를 함께 진행했던 경험을 토대로 담담히 서술했다. 말못해 억울했던 사연은 바로잡고 싶었던 심경도 읽혔다.

지난 해 말 미국 매릴랜드대 연구실서 촬영한 김현탁 연구교수.(사진=김현탁 교수)

김현탁 교수는 일본 쓰쿠바 대학에서 박사 학위를 취득했다. 한국전자통신연구원(ETRI) 출신으로 모트(Mott) 금속-절연체 전이(MIT) 현상을 규명, 사이언스지에 논문을 발표하고, MIT 소자를 개발했다.

"지난 2023년 퀀텀에너지 연구소(퀀연) 이석배 대표 요청으로 그들의 연구를 객관적으로 평가해달라는 요청이 와서 해줬습니다. 영어 논문을 써달라고 해서 공동연구를 하기로 하고 그 연구에 뛰어 들었습니다."

김 교수는 "초전도 연구로 박사학위를 받았고, 초전도 메카니즘 연구는 110년 이상된 물리 문제라서 ETRI에서부터도 놓지 않고 30년 이상 꾸준히 연구해서 독자적인 이론(BR BCS)을 만들고, 모트 금속-절연체 전이 연구로 세계적인 연구성과를 냈다"며 "이것 때문에 ETRI 정년후 미국으로 올 수 있었고, 퀀연의 이석배 대표도 저를 접촉해왔다"고 전했다.

논문 발표 과정에 대해서도 언급했다.

"이석배 대표 연구를 검토하고 퀀연에서 만든 샘플 (LK-99, Pb1-xCux(PO4)6O (학술명 PCPOO)속에 상온 초전도 특성을 보이는 상이 있다고 했습니다. 처음에는 이석배의 연구를 100%신뢰하였으나, 제가 논문을 쓰는 과정에서 황의 중요성을 발견, LK-99에 황이 도핑된 Pb1-xCux[P(O1-ySy)4]6(O1-zSz) (학술명 PCPOSOS)으로 고쳤습니다. 그리고 PCPOSOS 물질특허를 미국에 직접 내고, 미국물리학회에 초록을 제출하고 2024년 3월 4일 성공적으로 발표하였습니다."

김 교수는 "학회 발표 과정에서 PCPOSOS의 제조법을 한국의 하비스트팀(나중에 회사 초전도 연구소로 바뀜)과 함께 재현성 실험으로 제로저항 (dV/dI=R , 저항=0)과 제조법을 만들어 냈다"며 "발표도 트위터로 중개돼 8,000명 이상이 이 발표를 봤고, 발표장은 전부 들어오지 못해서 밖에서 볼 정도로 대 성황리에 끝났다. 그리고 어마어마한 질투와 견재도 많았다"고 회고했다.

김 교수는 새로운 사실도 주장했다. LK-99 PCPOO가 초전도 특성을 내지 못하는 반도체로 판명났지만(한국초전도공학회 발표. 전세계에서 샘플제작으로 밝혔음, 저도 확인 했음), 그러나 'PCPOSOS'는 저항이 나노볼트까지 떨어진다는 것이다. 구현 가능성이 여전히 살아 있다는 입장이다.

지난 2006년 ETRI 근무시절 테라전자소자팀장을 맡아 MIT 소자를 개발한 김현탁 박사.(사진=ETRI)

"미국 내에서 국가과제를 받으려고 노력했는데, 아직 부정적이어서 과제는 못 받았습니다. 그래도 여기서 대학원생과 힘들게 샘플제작을 하고 있습니다. 또한 특허 가치를 올리려고 노력하고 있습니다. 지금까지 축적된 데이터로 저널 논문을 쓰고 있습니다. 또 추가로 상온초전도가 아닌 초전도 메카니즘에 관한 논문도 쓰고 있습니다."

최근 주목 받는 퀀텀에 대해서도 언급했다. ETRI 시절 연구하던 신개념 양자비트(큐비트)를 학회 발표로 패권을 확보하고, 상온에서 동작되는 양자 컴퓨터를 만들려고 하는 데 워낙 큰 돈이 들어서 기획하고 어떻게 연구비를 확보하나 고민중이라는 입장을 밝혔다.

아래는 주고받은 메일의 일문 일답이다.

▲LK-99 구현이 안되는 것은 인정하면서도 저항이 나노볼트까지 떨어져 새로운 가능성을 봤다고 했다. 설명해달라.

-LK-99은 퀀텀에너지 연구소 브렌드명입니다. 화학식은 Pb1-xCux(PO4)6O (0.9<x<1.1) (학술명 PCPOO)인데 반도체 혹은 절연체입니다. 이것은 증명되었습니다.

나노볼트까지 떨어지는 것은 'PCPOSOS'입니다. 퀀연 연구자들이 SO4라는 염기가 들어 있는 원재료로 LK-99을 만들었어요. 원래 SO4는 절연특성이 있어, 여기서 황의 효과를 무시했어요. 그들의 특허에도 황, S는 인, P와 결합할 수 있다고 했습니다. 결과적으로 그들은 황의 존재를 무시했습니다. 그것은 그들이 화학하는 분들이라서 그들의 한계를 보였습니다.

그리고 제조법에서 진공튜브를 사용했는데, 진공튜브 속은 압력이 매우 낮아서 물질의 증기압도 따라서 낮아지므로 고온에서 인과 황이 쉽게 기화되고, LK-99 샘플에서 빠져나가 버렸습니다. 그래서 원하는 물질도 만들 수 없었고 재현도 실패했습니다.

이런 과정에서 운이 좋게도 'PCPOSOS' 성분이 일부 남아 있어서 그것이 나노볼트 까지 떨어졌다고 봅니다. 우연이죠. 그런데 그들은 그것을 깨닫지 못했죠. 제가 이것을 알아차리고 PCPOSOS를 만든 것입니다.

초전도체 위에서 자석이 공중부양하고 있는 사진. 이같은 현상은 초전도체의 마이스너 효과에 의해 나타난다. (로체스터 대학 사진 / J. Adam Fenster) 2023.07.28 /뉴스1

이를 이론적으로 분석을 하니까, 황이 구리원소 Cu와 결합하여 CuS의 금속상을 된다는 것을 알아차렸죠. 이것이 전류가 흐르려면 일차원이 되어야 된다는 것도 분석해냈죠. 그래서 'PCPOSOS'는 일차원 상온 초전도체며 김현탁 물질이 되어버렸습니다. 이것은 이미 미국물리학회(American Physical Society, APS)발표, 인터넷 논문, 특허에서 기록을 남겼습니다. 그리고 자기 부상(Partial levitation, Full levitation)이 상온 초전도라는 것도 APS에서 전부 증명 발표했죠.

▲나노볼트 관련 논문도 준비하신다 하셨는데, 어떻게 확인하셨는지요.

-APS 발표를 위해 하비스트팀(초전도 연구소로 명칭 변경) 정대철 대표와 김민기 박사에게 상온에서 황을 많이 넣고 그들의 열처리 방법으로 상온에서 제조하라고 했고, 그들이 성공했습니다. 그결과는 https://vixra.org/abs/2403.0040에 있습니다. 그 때, 저는 어마어마한 압력을 받아서 제 이름을 그 논문의 뒤쪽에 넣어 두었습니다. 저는 정대철 대표와 김민기 박사가 매우 우수했으며, 그들과 함께한 것이 정말 행운이라고 생각합니다. 다만, 퀀연과는 현재 공동연구를 진행하지 않고 있습니다.

▲만약 과제 수주가 이루어지면, 구체적으로 어떤 연구들이 진행될까요?

-지금은 샘플제작이 어려워 다른 연구팀이 샘플을 만들지 못합니다. 초전도연구소 두 분이 만든 방법으로 많은 샘플을 만들어 전 세계 학자들에게 나눠줘 꺼져가는 분위기를 살리려고 합니다.

▲나노볼트와 O볼트는 격차가 있을까요?

-없습니다. 0볼트라는 것은 존재하지 않습니다. 계측기가 정밀하면 정밀할수록 어떤 값이 나타납니다. 그래서 저항 절대 0을 측정할 수 없습니다. 그런데 초전도의 저항 제로를 국제표준에서 전지장으로 정의하는데 10에 -6승 V/cm 이하이면 저항 제로로 표준을 정했습니다. 그리고 저항 제로에 도달하면, 기울기저항 R=dV/dI =0, I-V 특성 커브에서 기울기가 0입니다.

금속은 기울기가 어떤 일정한 값을 갖습니다(옴의 법칙). 기울기가 0이라고 하는 것은 전류를 높여도 어는 정도까지는 전압이 변하지 않는 평평한 영역이 있습니다. 이런 상태를 초전도에서 '응집상태'라고 합니다. 그리고 저항 제로는 신호가 없어서 노이즈를 탑니다. 그래서 전기장이 10에-6승 V/cm 이하, 노이즈, 평평한 상태가 있으며 저항 제로라고 말 할 수 있으며, 이미 관측되었습니다.

▲활용처 설명도 해주세요.

-최고의 응용은 열이나지 않는 케이블 제작입니다. 그런데 한참 더 가야 됩니다. 두 번째는 초전도 기판, 즉 전자회로에 적용하는 것입니다. 이는 단결정과 박막이 필요합니다. 많이 가야 합니다. 세 번째는 큰 자기장을 만드는 것입니다.

그외 활용처가 더 있겠지요. 이 기술들이 기존에 사용되고 있는 기술의 효과성을 넘어설 때 상용화가 가능할 것입니다.

▲LK99가 시간이 좀 걸리더라도 보다 완벽한 연구 결과를 내놨다면 하는 아쉬움이 큽니다. 소감은.

-퀀연은 오래동안 결과를 가지고 있었지만, 더 발전시키는데는 화학하는 사람만으로는 안된다는 한계에 부딪혔던 것입니다. 더 오래가지고 있어도 별 수 없다고 봅니다. 물리학자 한사람이 한 일을 보십시요. 다르지 않습니까?

▲김현탁 물리연구소의 취지와 계획에 대해 설명해 주세요.

-이 연구소는 ETRI에서 제가 국가과제를 받을 때부터(20년 전) 생긴 것이고 외부 홈페이지도 저의 연구원이 관리하고 있었습니다.

제가 ETRI를 떠나니까 연구비 확보가 어렵고 해서, ETRI에서 개발된 기술을 근거로 세계화를 시키면서 저의 장기적 연구의 기반을 만들려고 합니다.

초전도체 반도체의 상상도 (자료=델프트공대)

저는 이상적인 꿈을 가지고 있었기 때문에 이것의 실현을 위해서는 연구비가 있어야 합니다. 우리나라가 선진국이 되면 연구비가 많아 질 것이라고도 생각하고, 우리나라가 선진국이 되는 데 최선을 다하고 있습니다.

예를들면 아프리카에서 노벨물리학상 나올까요? 제가 대학원 석사시절에 소립자 물리학을 하겠다고 하니까 교수님 한 분이 굶어 죽으니 하지 말라고 했는데, 미국 오니까 우리나라에서는 굶어 죽는다는 학문을 인생을 걸고 하고 있어요. 왜 그럴까요?

부모가 돈이 있으니까 자식을 밀어주고 나라가 부유하니까 그런 학자들도 지원을 하고 있습니다. 그래서 제 주장은 국민과 국가가 부유해야 되다고 생각합니다. 그래서 현탁 연구소는 저의 돈줄이 되도록 하는 겁니다. 그래야 저의 이상적인 꿈 '인류발전, 국가발전'을 성취할 수 있습니다.

▲양자컴퓨팅 연구 계획도 궁금합니다.

-초전도 양자컴은 아주 저온 초전도체를 사용하고, 이온트랩도 초저온을 이용하고, 광자는 상온 가능하지만 시스템이 복잡합니다.

현재의 컴퓨터는 진공관으로 최초로 만들때 교실만큼 컸지만, 지금은 노트북처럼 매우 작게 만들죠. 초전도체나 이온트랩, 광자 등으로는 가능하지 않습니다. 저는 연구철학이 "World first, World best, World service"인데 한국에서 하는 기술은 저의 철학에 들어오지 않습니다.

저는 그 기술에 관심도 없고요, 그것은 사라질 겁니다. ETRI 시절에 세계최초로 신개념 상온동작 양자 컴퓨터를 구상해 놓았습니다. 구현을 하려면 연구비가 많이 드는데, ETRI 정년 직전 정부에 년간 200억 원씩 10년 투자해달라고 요청한 적이 있어요. 또 제가 정년하면 안된다고 이야기했는 데도 잘 안되었어요. 이것이 코리아의 한계예요.

한국은 세계에서 최초와 1등하는데는 아주 서툽니다. 과학의 세계에서는 세계 2등이 가장 비참합니다. 저는 비참한 것 원하지 않고, 역사속에 남기를 바랍니다. 그래서 ETRI 시절 저의 과제는 세계를 제패했어요.

▲덧붙일 말이 있다면.

-후배들이 열심히 하는 것을 격려 합니다. 제가 하는 것은 현탁연구소가 잘 돼 연구비가 많아지면 할 수 있을 지도 모릅니다. 저는 어떤 형태로든 기록을 남겨 놓을 겁니다.