쿠팡로지스틱스서비스, ‘2025 여름 휴가 공모전’ 수상자 발표

쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 전국 위탁배송업체 퀵플렉서를 대상으로 실시한 ‘2025 여름 휴가 공모전’ 수상자를 발표했다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 지난해에 이은 두 번째로 ‘특별한 휴가 계획 및 경험’ 부문과 함께 올해는 ‘영업점 휴가 제도’ 부문을 신설했다.

지난 8일 CLS에서 열린 시상식에서 4명의 퀵플렉서와 2곳의 위탁배송업체가 수상자로 선정됐다. 수상자 전원에게는 각각 200만 원 상당의 숙박권 및 여행상품권이 제공됐다. 영업점 부문 수상자로는 다온물류가 선정됐다.

지난 8일 열린 CLS 퀵플렉서 여름 휴가 공모전 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=쿠팡)

CLS는 업계 최초로 백업기사 시스템을 도입해 배송기사들이 ‘주 5일 이하 업무’를 할 수 있는 여건을 조성했다. 주 4일 업무도 가능해 배송기사들은 일주일에 2, 3일씩 쉴 수 있다.

또 CLS는 전국 위탁배송업체에 배송기사 휴가 독려 이메일을 수 차례 발송하고 혹서기에는 위탁배송업체가 물량을 조정하거나 추가 인력을 투입할 수 있도록 지원하고 있다.

쿠팡로지스틱스서비스 관계자는 “이번 공모전은 퀵플렉서들의 다양한 휴가 사례를 공유하며 자유로운 휴가 문화 확산을 도모하기 위한 자리”라며 “CLS만의 백업기사 시스템을 바탕으로 위탁배송업체와의 적극적인 협력을 통해 자유로운 휴무가 가능한 업무여건을 정착시켜 나가고 있다”고 말했다.