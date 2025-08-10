"러닝화 최대 90% 할인"…W컨셉, ‘액티브위크’ 진행

패션 플랫폼 W컨셉은 젊은 세대를 중심으로 웰니스 트렌드가 확산하며 급증하는 ‘액티브웨어’ 수요에 발맞춰 오는 17일까지 ‘액티브위크’를 진행한다고 10일 밝혔다.

▲나이키 ▲아디다스 ▲뉴발란스 ▲우포스 등 브랜드가 참여하며 ▲러닝화 ▲스니커즈 ▲스포츠의류 등 상품을 최대 90% 할인가에 만나볼 수 있다. 최대 15% 할인 등 할인쿠폰팩 9종을 함께 제공한다.

W컨셉과 브랜드 ‘머렐’이 함께하는 러닝 행사 참가자도 모집한다. 오는 18일 오전 10시까지 W컨셉 앱을 통해 참가 신청한 고객 중 20명을 추첨한다. 러닝 행사는 오는 30일 토요일 오후 3시 서울 올림픽공원에서 열리며 3km 러닝과 실내 요가 프로그램으로 구성돼 있다.

(사진=W컨셉)

신황민 W컨셉 상품기획담당은 “웰니스 트렌드에 러닝 등 자기관리에 관심 많은 고객을 위해 관련 행사를 선보이게 됐다”며 “액티브웨어 시장이 지속 성장하는 만큼 더블유컨셉도 관련 브랜드와 상품을 더욱 확대해 소개할 것”이라고 말했다.