지마켓, 스마일페이 결제사업 분할…‘스마일페이먼츠’ 설립

지마켓이 스마일페이 결제사업부문을 분할해 스마일페이먼츠를 설립한다.

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지마켓은 분할신설회사의 발행주식총수를 배정 받는 단순·물적 분할을 통해 ‘스마일페이먼츠(가칭)’을 설립한다고 공시했다.

이달 19일 주주총회를 열어 스마일페이 결제사업 부문 분할 안건을 처리하고, 채권 이의제출 기간 등을 거쳐 오는 11월 1일 결제사업부문을 설립한다.

스마일페이. (사진=스마일페이 홈페이지 캡처.)

분할신설회사인 스마일페이먼츠의 자본금 규모는 30억원이다.

지마켓은 “분할회사의 사업부문 중 분할대상 사업부문을 물적 분할해 독립법인으로 설립한 후 사업부문별 전문화를 통해 경영효율성을 제고해 기업가치를 향상시킬 것”이라고 말했다.