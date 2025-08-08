코코스타·마니아홀릭, 美 ‘KCON 2025 LA’서 마스크팩 등 전량 매진

글로벌 K뷰티 마스크팩 브랜드 ‘코코스타(KOCOSTAR)’와 ‘마니아홀릭(MANIA HOLIC)’이 미국 시장을 흔들었다.

퍼스트마켓(대표 함정수)은 지난 1일부터 3일(현지시간)까지 사흘간 미국 LA 컨벤션센터에서 열린 ‘KCON LA 2025 – K-COLLECTION’에 준비한 ‘코코스타’와 ‘마니아홀릭’ 제품이 전량 매진됐다고 8일 밝혔다.

퍼스트마켓 관계자는 “올리브영을 포함한 약 50개 업체가 참가한 전시회에 두 브랜드는 높은 이벤트 참여도와 인기를 기록하며 현장 내 입소문을 타고 주목받는 브랜드로 자리매김했다”며 “B2C 세일즈와 브랜드 홍보 활동을 성공적으로 마쳤다”고 전했다.

코코스타는 ▲로즈 립 마스크 ▲피치 듀오듀오 ▲T1 콜라겐 크림 등 SNS에서 인기를 끌던 제품을 전면에 내세워 관람객의 발길을 이끌었다. 마니아홀릭은 ▲선스크린 팩 ▲수드 블레미쉬 ▲칙 패치 ▲노즈 패치 등 기능성과 편의성을 겸비한 제품으로 현장 반응을 주도했다.

지난 1일부터 3일(현지시간)까지 미국 LA 컨벤션센터에서 개최한 ‘KCON LA 2025–K-COLLECTION’에 마련한 ‘코코스타’ 부스가 관람객으로 붐비고 있다.

행사 기간 두 브랜드 부스에는 줄을 서서 기다리는 고객들로 사흘 내내 붐비는 등 높은 방문율을 보였다.

또한 길리안 라미레즈·솔 카를로스·아니타 등 수백만 팔로워를 보유한 인플루언서들과 협업 기회를 확보하며, 앞으로 SNS 콘텐츠 마케팅과 인플루언서 캠페인을 통한 글로벌 확장 기반을 마련했다.

퍼스트마켓 측은 사흘동안 행사을 위해 준비한 수천장의 마스크팩과 제품이 전량 매진이 됐다고 전했다.

퍼스트마켓 관계자는 “코코스타와 마니아홀릭이 이번 ‘KCON 2025’ 참가를 계기로 미주 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 실질적인 구매 전환 가능성을 확인하는 등 전략적 글로벌 마케팅 전환점을 마련했다”고 자평했다.