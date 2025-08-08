KT클라우드, 윤리·준법경영 '글로벌 인증' 동시 획득

KT클라우드가 글로벌 수준의 윤리·준법경영 체계를 갖춘 기업으로 공식 인정받았다.

KT클라우드는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 '부패방지 경영시스템(ISO 37001)'과 '규범준수 경영시스템(ISO 37301)' 인증을 통합 취득했다고 8일 밝혔다.

ISO 37001은 조직의 부패 리스크를 사전에 식별하고 이를 방지·관리하기 위한 시스템 구축을 요구하는 국제 표준이며 ISO 37301은 기업의 규범 준수 체계가 글로벌 수준의 요구사항에 따라 수립·운영되고 있는지를 검증하는 경영시스템이다. 두 인증은 기업의 윤리 및 준법 수준을 객관적으로 입증하는 대표적인 지표로 활용된다.

최지웅 KT클라우드 대표(왼쪽), 문동민 한국표준협회 회장 (사진=KT클라우드)

KT클라우드는 해당 인증을 동시에 취득하며 글로벌 기준에 부합하는 부패방지 및 준법경영 체계를 구축하고 운영할 수 있는 역량을 공식적으로 인정받았다.

이를 바탕으로 급변하는 외부 환경과 복잡해지는 규제 상황에 선제적으로 대응하고 대내외 리스크를 체계적으로 관리하며 투명한 경영을 통해 사업 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.

KT클라우드는 윤리경영원칙과 준법통제기준을 제정하고 체계적으로 원칙과 기준 준수 여부를 점검해 윤리·준법경영을 기업 행동의 원칙으로 실천해 오고 있다. 또 KT 그룹사 차원의 컴플라이언스 컨설팅 및 진단을 통해 실질적인 준법·윤리 경영 체계를 강화해왔다.

최지웅 KT클라우드 대표는 "ISO 37301과 ISO 37001 통합 인증은 단순한 제도 도입을 넘어 글로벌 수준의 윤리·준법경영 체계를 갖추고 이를 실천하고 있음을 입증하는 중요한 성과"라며 "앞으로도 고객사·협력사와의 신뢰를 더욱 공고히 하고 업계를 선도하는 투명한 경영 환경을 지속적으로 유지해 나가겠다"고 말했다.