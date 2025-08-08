가트너가 또 선정한 레드햇, 네이티브 플랫폼 2년 연속 리더

레드햇이 클라우드 네이티브 기술력을 글로벌 시장에서 인정받았다.

레드햇은 시장조사기관 가트너의 '2025 매직 쿼드런트' 클라우드 네이티브 애플리케이션 플랫폼 부문서 2년 연속 리더로 선정됐다고 8일 밝혔다. 이를 통해 오픈 하이브리드 클라우드 기반의 엔터프라이즈 애플리케이션과 인공지능(AI) 워크로드, 개발자 혁신 역량을 입증했다.

이번 선정은 쿠버네티스 기반 하이브리드 클라우드 애플리케이션 플랫폼 '레드햇 오픈시프트가 비전 완성도와 실행 능력에서 모두 우수한 평가를 받은 결과다. 이 플랫폼은 데이터센터부터 엣지까지 클라우드 네이티브 애플리케이션을 구축·배포·관리할 수 있도록 지원한다.

레드햇이 클라우드 네이티브 기술력을 글로벌 시장에서 인정받았다. (사진=레드햇)

레드햇은 오픈시프트가 가상화와 컨테이너 환경을 아우르는 일관된 운영 경험과 강력한 개발자 툴링, 통합 보안 기능을 제공한다고 설명했다. 이를 통해 기업은 디지털 전환을 가속할 수 있으며, 컨테이너화 지원과 광범위한 생태계, 컴플라이언스 역량도 인정받았다.

또 오픈시프트는 AI·ML 등 중요성이 커지는 워크로드를 안정적으로 구동할 수 있는 유연한 기반을 제공한다는 평가를 받고 있다. 멀티 클라우드 전략을 통해 클라우드 네이티브 시장의 변화를 반영하며 차세대 AI 기반 워크로드 지원 역량을 강화하고 있다.

가트너는 이번 보고서에서 12개 벤더를 비전 완성도와 실행 능력 기준으로 평가했다. 리더로 선정된 기업은 현재 비전을 효과적으로 실행하며 미래에 대비할 준비가 됐다고 분석했다.

마이크 배럿 레드햇 하이브리드 클라우드 플랫폼 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 "2년 연속 가트너 매직 쿼드런트 리더로 선정된 것은 오픈시프트의 지속적인 혁신과 현대 애플리케이션 개발 복잡성 해소에 기여한 결과"라고 강조했다.